Ob für den Nasenhaarschneider, das Babyphone oder die Fernbedienung des Spielzeugautos: Batterien und Akkus waren auch 2024 nicht aus unserem Alltag wegzudenken. Bei Galaxus und Digitec waren die Energiespeicher die meistverkauften Produkte des vergangenen Jahres - und das zum dritten Mal in Folge. Auf dem zweiten Bestseller-Platz behaupten konnten sich USB-Kabel. Das liegt am anhaltenden Trend, dass neuen Handys immer seltener Ladegeräte und USB-C-Stecker beiliegen: Letztes Jahr gingen bei Galaxus und Digitec 30 Prozent mehr USB-Kabel in den Versandkarton als 2023.

Wieder aufs Siegertreppchen schafften es Kopfhörer; die Nachfrage stieg unter anderem dank neuen Versionen der Apple AirPods und der Galaxy Buds von Samsung um 28 Prozent. Dem langjährigen Trend folgten Druckerpatronen und Toner: Erstere sind im Ranking von Platz 3 auf Platz 6 abgestürzt, zweitere gleich ganz aus den Top 10 verschwunden. 2019 waren Toner noch der meistverkaufte Produkttyp bei Galaxus und Digitec. Naheliegend ist der Zusammenhang, dass Büroangestellte wieder öfter zur Arbeit ins Unternehmen fahren. Und dass sie dadurch weniger zuhause drucken. Zudem verzichten immer mehr Firmen im Büro auf Papier. Der Effekt ist allerdings noch gering: Die Kundschaft von Galaxus und Digitec hat 2024 ein Prozent weniger Papier bedruckt als 2023.

Der Abflussreiniger kommt per Post

Die Aufsteiger des Jahres in den Top 10 der Galaxus-Auswertung sind Windeln (Platz 4), Reinigungsmittel (Platz 8) und Lego (Platz 7). Wer online einkauft, legt also immer häufiger Dinge des täglichen Bedarfs in den Warenkorb. Lego profitiert derweil vom Phänomen, dass immer mehr Erwachsene auf die Plastik-Bausets abfahren. Das zweite Jahr in Folge in den Top 10 erscheinen zudem Smartphones. Bis 2018 waren sie die unangefochtenen Bestseller bei Galaxus und Digitec, zwischenzeitlich verschwanden sie aus den Top 10. Die Smartphone-Hüllen konnten sich mit einem Verkaufsplus von 21 Prozent auf dem fünften Rang halten.

Auf Platz 11 folgen Reinigungsutensilien wie Putzschwämme, Staubwischer oder Druckluft-Abflussreiniger. Ebenfalls knapp nicht in die Top 10 geschafft haben es Gesellschaftsspiele, Sportnahrung, Netzwerkkabel und Katzenfutter. Insgesamt haben Galaxus und Digitec 2024 mehr als 2.200 verschiedene Produkttypen verkauft, vom Langlaufski über Roboterstaubsauger bis zu Kinderbüchern. Auf den hinteren Verkaufsrängen zeigt sich ein Trend, der auf die Lunge schlägt: Die Galaxus-Kundschaft hat 2024 deutlich mehr Raucherwaren bestellt: Der Verkauf von Zigaretten stieg - auf tiefem Niveau - um mehr als das Vierfache. Tabak und Vape Liquid gingen mehr als dreimal so häufig in die Versandpakete als im Jahr zuvor - Bedenken bezüglich der Gesundheit zum Trotz.

Den größten Sprung nach vorne machte unterdessen das Zubehör für den Reifenwechsel, also Druckmesser, Ventilkappen oder Montagepaste. Hier zeigt sich, dass immer mehr Kundinnen und Kunden von Galaxus ihre Winter- und Sommerreifen selbst wechseln. Unter den größten Gewinnern sind zudem Dinge, die Kunden aus Bequemlichkeit zunehmend im Internet kaufen: Schwere Lebensmittel wie Getränke, Essig oder Eingelegtes.