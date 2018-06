Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat mit Sven Röttger einen passenden Mann für den Bereich IT & Performance Advisory am Düsseldorfer Standort von BDO gefunden. Das Team soll zum 01. Juli 2018 um weitere Experten aus diesem Bereich ergänzt werden.

Sven Röttger ist Diplom-Betriebswirt (FH) und berät seit über 15 Jahren die IT-Abteilungen zahlreicher KMUs und DAX-Unternehmen zu Fragen rund um das Management und die Analyse von Daten sowie die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Röttger startete seine Karriere im Personalmanagement bevor er über Vertriebs- und Projektleitung beriet. Zuletzt gestaltete er bei KPMG den Bereich "Lighthouse Center of Excellence for Data and Analytics" mit. Zuvor war er von 2009 bis 2016 bereits bei BDO im Bereich Advisory tätig

"Ich freue mich sehr, dass wir hier - insbesondere mit dem Blick auf immer komplexere Fragen und Anforderungen unserer Mandanten zum Thema Digitalisierung - mit dem neuen Team einen wirklichen Hub für Technologieberatung schaffen", sagt Parwäz Rafiqpoor, als Vorstand bei BDO verantwortlich für den Bereich Advisory Services. "Insbesondere der Mittelstand verlangt nach ‚Hands-On-Beratern‘. Beratern, die nicht nur von Slides zum Thema Digitalisierung leben, sondern wirklich mit anpacken können und das was sie anbieten, auch bereits umgesetzt haben."

"Mit Sven Röttger werden wir unseren Beratungsschwerpunkt im Umgang mit dem Produktionsfaktor Daten weiter stärken und ausbauen", freut sich Ralf Widdig, Partner und Leiter des Fachbereichs IT & Performance Advisory bei BDO. "Insbesondere mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung von Steuerungsprozessen können wir unseren Kunden technologisch anspruchsvolle Lösungen mit hohen Effizienzgewinnen anbieten."

"Mein Team und ich verfügen über viel Erfahrung im Bereich von Data Management, also zum Beispiel Data Processing, Technologie- und Architekturberatung rund um Cloud-und On Premise-Lösungen, Data Quality und Data Governance Themen. Ich freue mich, die bereits sehr erfolgreichen Ansätze von BDO rund um den Bereich Business Analytics um weitere, anspruchsvolle und technologiestarke Themen zu unterstützen", erklärt Sven Röttger. "In dem neuen Rohstoff Daten steckt viel Potenzial - wir helfen Unternehmen, es zu heben."