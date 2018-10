"Nicht nur Unternehmen stellen immer höhere Anforderungen an das IT-Personal, sondern auch die IT-Spezialisten an ihre Arbeitgeber", kommentiert Christian Umbs, Managing Director bei Robert Half, die aktuelle Situation auf dem IT-Arbeitsmarkt. Beim Blick in die Lebensläufe der Bewerber stelle er fest, dass sich IT-Profis in immer kürzeren Abständen neue Arbeitgeber suchen.

"Für Unternehmen bedeuten unbesetzte Stellen an Schlüsselpositionen, dass ihre Produktivität sinkt, Projekte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und die Unzufriedenheit im Team steigt", gibt Umbs zu bedenken.

Wie groß die Herausforderungen für CIOs bezüglich der Bindung von IT-Profis sind, belegen die Zahlen der aktuellen Arbeitsmarktstudie des auf Fach- und Führungskräfte spezialisierten Personaldienstleisters Robert Half: 43 Prozent der befragten IT-Chefs bestätigen, dass die Fluktuation von IT-Fachkräften in den vergangenen drei Jahren zugenommen hat.

IT-Fachkräfte schneller unzufrieden

Einigkeit besteht auch in der Beurteilung der Ursachen: Zum einen gibt der Arbeitsmarkt nach Ansicht von 44 Prozent der Befragten immer mehr attraktive Stellenangebote her. Andererseits beobachten die CIOs, dass IT-Fachkräfte schneller unzufrieden sind und zunehmend Positionen anstreben, die ihnen vielfältige beruf­liche Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen ermöglichen (43 Prozent).

Berufliche Weiterentwicklung ist ein Schlüssel zum Erfolg

Wenn CIOs selbstkritisch zurückblicken und sich fragen, warum in der Vergangenheit Talente abgewandert sind, dann zeigt sich, wie wichtig Abwechslung im Job ist. Mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) sieht abwechslungsarme, als langweilig empfundene Aufgaben im eigenen Unternehmen als Ursache für die zunehmende Fluktuation. Eine zu geringe Vergütung, fehlende Anerkennung durch das Führungspersonal und eine unzureichende Work-Life-Balance werden als weitere Gründe genannt (jeweils 27 Prozent).

IT-Experten bestimmen die Regeln des Arbeitsmarktes

"Wer leistungsfähige IT-Spezialisten gewinnen und halten möchte, muss deren Erwartungshaltung bedienen - und das langfristig", rät Umbs. Die Spezialisten müssten die Möglichkeit haben, mit modernster Hard- und Software zu arbeiten, und zwar in möglichst abwechslungsreichen Projekten. Der Robert-Half-Manager glaubt nicht, dass die Mehrheit der Unternehmen verstanden hat, was der "War for Talents" für sie bedeute. Die Regeln am Arbeitsmarkt diktierten heute die knappen IT-Profis, nicht die IT- und Personalabteilungen der Arbeitgeber.