Die BearingPoint Holding B.V., ein Beratungsunternehmen, welches unter anderem aus den europäischen Teilen von KPMG und Arthur Andersen entstand, hat den Gold-Partnerstatus im SAP PartnerEdge-Programm erreicht. Die deutsche BearingPoint GmbH hat acht Standorte, darunter ein Solution Center am SAP-Hauptsitz im badischen Walldorf.

Wie die Deutschlandzentrale in Frankfurt/Main mitteilt, sei dies ein deutliches Zeichen für den Erfolg der SAP-Dienstleistungen von BearingPoint und der Kompetenz in der Zusammenarbeit mit SAP in den Bereichen SAP Analytics, S/4HANA Cloud sowie SAP Ariba Solutions.

Zu den Vorteilen als Gold-Partner gehört die Möglichkeit zur Teilnahme am Ramp-Up-Process, der Zugang zu Roadmap-Prüfungen, zu den Executive Councils und zu Strategiesitzungen des Softwareherstellers. BearingPoint kann außerdem frühzeitig auf neueste Produktfunktionen der SAP-Cloud-Lösungen zugreifen und dies als Vorteil für seine Kunden nutzen.

Kompetenz und strategische Ausrichtung entscheidet

„SAP PartnerEdge Gold-Partner wurden im Rahmen eines Punktesystems von uns für ihre Kompetenz und strategische Ausrichtung ausgezeichnet“, erklärt Tobias Kirchner, Leiter Partnermanagement Großunternehmen bei SAP Deutschland. „Sie haben unternehmensweit einen hohen Leistungsstandard erreicht und eindrucksvoll bewiesen, dass sie unseren Kunden zu mehr Geschäftswert verhelfen. Die Partner werden jährlich umfangreich bewertet und erhalten den Gold-Status nicht allein aufgrund der Geschäftsleistung oder Größe ihres Kundenstamms.“

„Der Gold-Status ist ein Beweis für die erfolgreiche Partnerschaft mit SAP, einem Unternehmen, mit dem wir gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden entwickeln“, sagte Anton Weig, BearingPoint-Partner und globaler Leiter SAP Solutions. „Die Auszeichnung zeigt nicht nur, wie stark unsere SAP-Services sind, sondern bringt auch viele Vorteile, die wiederum unseren Kunden zugutekommen. Wir unterstützen unsere Kunden unter anderem bei der Umstellung auf SAP S/4HANA und die SAP Cloud-Plattform. So können wir gemeinsam Zukunft gestalten.“