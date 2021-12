Beate Flamm, bisher SVP Communication, wurde von der Also Holding AG zum Mitglied der Konzernleitung ernannt und übernimmt die Aufgaben der Senior Vice President Sustainable Change. Damit kümmert sie sich um den weiteren Ausbau des nachhaltigen Engagements, die kreative Weiterentwicklung und zunehmende Automatisierung des Marketings sowie um die Integration neu akquirierter Unternehmen. Auch die Arbeit in virtuellen Teams oder die transparente Kommunikation mit dem Kapitalmarkt sind Schwerpunkte der neuen Aufgabe.

Nach dem Studium der Anglistik und Politikwissenschaften an der Uni Tübingen arbeitete Flamm in verschiedenen Agenturen und Technologieunternehmen wie Types oder Strichpunkt Design und unterstützte zahlreiche DAX 30-, M- und S-Dax-Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte. Seit Juni 2020 leitet sie als SVP die Kommunikation in der Also Group.

"Beate Flamm hat bereits in den vergangenen Jahren die Transformation der Also mit vorangetrieben", bestätigt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. "Mit ihrer Kompetenz leistet sie einen wichtigen Beitrag zum weiteren nachhaltig profitablen Wachstum des Unternehmens."