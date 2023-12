In einer kurzen Pressemitteilung hat Also bekannt gegeben, dass Beate Flamm das Unternehmen nach der nächsten Generalversammlung verlassen wird. Dis soll im "Rahmen der zukunftsfähigen Aufstellung" des Führungsgremiums erfolgen.

Flamm ist bisher bei Also als Senior Vice President Sustainable Change für die Bereiche Ökologie, Soziales und Governance (ESG) verantwortlich. Diesen Aufgabenbereich hatte sie vor zwei Jahren zusätzlich zu ihrer Position als Senior Vice President Communications übernommen (ChannelPartner berichtete). Zudem stieg sie in die Konzernleitung der Also Holding auf.

Marketing wird intern nachbesetzt

Unter Flamms Führung wurden ESG-Richtlinienen in den Statuten der Also Holding verankert und als zunehmend wichtiger Teil der Kapitalmarktkommunikation, weiter ausgebaut. Zudem wurde die Koordinierung von Investor Relations innerhalb des Unternehmens angesiedelt. "Es war ein Privileg, das Wachstum und die Transformation des Unternehmens in den vergangenen zwölf Jahren zu gestalten. Frau Flamm hat dazu einen wertvollen Beitrag geleistet", äußert sich Also-CEO Gustavo Möller-Hergt, der selbst nach der nächsten Generalversammlung die operative Verantwortung "in jüngere Hände" legen will und künftig dem Unternehmen als Verwaltungsratspräsident erhalten bleiben will.

Laut Möller-Hergt wird im Konzern der Generationswechsel "einem strategischen Plan folgend" vollzogen. So wolle man "die Zukunftsfähigkeit" langfristig sichern. "Mit einem hervorragend ausgebildeten und erfahrenen Team ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren nachhaltig profitabel zu wachsen", meint der Also-Chef.

Sowohl Investor Relations als auch Ökologie, Soziales und Governance sollen künftig im Finance-Bereich angesiedelt werden. Das Marketing, für das Flamm ebenfalls verantwortlich war, soll als eigenständiges Center of Competence geführt und intern nachbesetzt werden.

