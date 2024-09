Es ist die s.i.g. System Informations Gesellschaft mbH mit Sitz in Neu-Ulm, die nun dem Bechtle-Konzern angehört. Das 1997 gegründete Systemhaus erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro. Anfang September 2024 beschäftigte s.i.g. 50 Mitarbeiter. Neben der Zentrale im bayrischen Neu-Ulm verfügt das Unternehmen auch über Niederlassungen in Thüringen (Erfurt und Jena). Das von Bechtle übernommenen Systemhaus verfügt über fundiertes Wissen im Bereich "Industrial IT", also dort, wo es um gezielte Auftragsfertigung von IT-Infrastruktur im Produktionsumfeld geht.

Seit Mitte 2024 vertreibt und verbaut s.i.g. auch die Flash-Speicher von Pure Storage. Daneben offeriert das Systemhaus das klassische IT-Equipment: Client- und Server-Hardware sowie Netzwerkzubehör. Zu den bevorzugten Kunden des Neu-Ulmer IT-Dienstleisters zählen mittelständische Firmen genauso wie überregional aktive Konzerne sowie öffentliche Auftraggeber und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor.

Mit der der Übernahmen des im bayrischen Regierungsbezirk Schwaben bestens vernetzten Unternehmens stärkt Bechtle seine Stellung in der Region Ulm und ergänzt sein eigenes Portfolio strategisch um spezifische "Industrial IoT"-Lösungen. Auch alle 50 s.i.g.-Mitarbeiter werden schon bald in das neue "IT-Zukunfts-Hub" in Neu-Ulm einziehen. Dort errichtet Bechtle gerade ein neues Bürogebäude sowie ein Parkhaus. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 geplant. Dann sollen dort bis zu 300 Bechtle-Mitarbeiter untergebracht werden.

Mit dem Unternehmensverkauf regelt die s.i.g.mbH einerseits die Nachfolge der eigenen Geschäftsführung. Firmengründer Guido Fetzer und sein Co-Geschäftsführer Eugen Straub, werden vorerst auch für Bechtle tätig bleiben. Ziel ist es, die eigenen Kunden sanft zu dem Systemhausriesen zu ziehen. Der Unternehmensname "s.i.g." bleibt bis auf Weiteres bestehen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmen durch die Kartellbehörden.. Über Konditionen und Kaufsumme bei dieser Transaktion wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.

s.i.g.-Gründer Guido Fetzer glaubt, bei der Planung der Nachfolge "sehr sorgsam und verantwortungsvoll vorgegangen" zu sein: "Wir haben ein großes Interesse daran, unseren Kunden ein verlässlicher IT-Partner und unseren Mitarbeitern ein langfristig attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Mit ihrem umfassenden Portfolio und ihrer starken, unternehmerischen Ausrichtung - insbesondere auf den deutschen Mittelstand - hat sich die Bechtle AG als ein in jeder Hinsicht passender Partner erwiesen", so der s.i.g.-Gründer weiter.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Oliver Hambrecht, Bereichsvorstand Region Südwestdeutschland und Österreich bei der Bechtle AG, ist der festen Überzeugung, mit der s.i.g. mbH "ein hervorragend geführtes Unternehmen mit exzellent ausgebildeten Spezialisten" für sich gewonnen zu haben: "Wir sind uns ganz sicher, dass beide Unternehmen gemeinsam eine bessere Wachstumsperspektive haben, als wenn sie - wie bisher - nur getrennt agieren", so Hambrecht weiter.



Mehr zu Bechtle findet Ihr hier:



Mehr M&A-Nachrichten aus dem Systemhaus-Markt:



Axians kauf Fernao

Capgemini erwirbt Syniti

IT Com Langer mit SteinerData

Primepulse erwirbt Mehrheit an der Samhammer AG

s.i.g. erwirbt Avaya-Kunden