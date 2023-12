Bechtle hat einen Vertrag mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn geschlossen und ist damit Mitglied dieses KI-Ökosystems geworden. Das größte deutsche IT-Systemhaus mit Hauptsitz im benachbarten Neckarsulm will nicht nur sich selbst mit KI-Innovationen in den Ipai einbringen, sondern über diese Kooperation auch aktiv das eigene Netzwerk stärken.

Die schwäbische KI-Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, Europas größtes Ökosystem für angewandte Künstliche Intelligenz (KI) zu werden. "Für uns ist die Partnerschaft mit dem Ipai eine Chance und Verpflichtung zugleich, eine aktive, gestaltende Rolle bei KI zu spielen", begründet Bechtle-Chef Thomas Olemotz dieses Engagement.

Mit der Mitgliedschaft im Ipai unterstützt das Systemhaus die ehrgeizige Initiative, ein europäisches Zentrum für KI-Anwendungen im Schwabenland zu etablieren. Bereits im Januar 2021 hatte Bechtle den Letter of Intent zum Vorhaben eines Innovationsparks Künstliche Intelligenz in der Region unterzeichnet, um unternehmerische Innovationskraft und wissenschaftliche Exzellenz zusammenzuführen. Ipai-Chef Moritz Gräter freut sich bereits "mit Bechtle ein führendes IT-Unternehmen aus Deutschland" in seinem Ökosystem begrüßen zu dürfen.

KI in die Unternehmenspraxis

Bereits im Oktober 2023 hat Bechtle mit der Mehrheitsbeteiligung an dem KI-Unternehmen Planet AI das eigene Angebot an KI-Anwendungen erweitert und sich zum ersten Mal an einem forschungsorientierten Unternehmen beteiligt. Durch die Partnerschaften mit KI-Anbietern wie AWS, HPE, Microsoft und Nvidia ist der IT-Dienstleister in diesem neuen Geschäftsumfeld gut etabliert.

Bechtle nutzt KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen, um interne Prozesse effizienter zu organisieren. Darüber hinaus detektiert das Systemhaus ein stark wachsendes Interesse an KI - sowohl bei Industriekunden als auch im öffentlichen Dienst. "Unternehmerischer Erfolg hängt in Zukunft auch davon ab, Künstliche Intelligenz erfolgreich einzusetzen. Dafür sind wir nun ausgezeichnet aufgestellt", glaubt Bechtles CEO Olemotz.



