Die Bechtle AG hat erneut die umfangreichen Voraussetzungen zur Zertifizierung als Titanium Black Partner der Dell Technologies Inc. erfüllt. Seit Beginn des Partnerprogramms 2017 führt Bechtle den höchsten Partnerstatus der Texaner und ist damit Mitglied eines exklusiven Partnerkreises aus derzeit weltweit 11 IT-Unternehmen.

Dell Technologies würdigt mit dem Titanium Black-Status neben herausragenden Kompetenzen bei Beratung, Vertrieb und Services seine wichtigsten strategischen Partner aus, die ihre Kunden optimal bei der digitalen Transformation unterstützen. Bei der Dell Technologies World 2019 wurde Bechtle als „New Business Partner of the Year“ für außergewöhnliche Erfolge beim Neukundengeschäft in der Region EMEA ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz, auf Bechtle als strategischen und sehr engagierten Partner setzen zu können“, so Joyce Mullen, President Global Channel, Embedded & Edge Solutions bei Dell Technologies. „Mit viel Gespür für unternehmerische Herausforderungen unterstützt Bechtle unsere gemeinsamen Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Die Kombination aus Kunden- und technischem Verständnis ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal eines unserer hochkarätigsten Titanium Black Partner.“

„Die Bestätigung unserer hohen Bedeutung für Dell Technologies zeigt, dass wir uns durch unser breites Experten-Know-how im Geschäft mit Unternehmenskunden und dem Public Sector erfolgreich differenzieren können“, so Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services bei Bechtle. „Einmal mehr eine tolle Teamleistung.“

