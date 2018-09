Articona nennt sich die neue Eigenmarke von Bechtle, deren Portfolio zum Start rund 1.400 Produkte im Bereich IT-Zubehör und Anschlusstechnik umfasst. Verkauft wird über die Vertriebsteams der Bechtle IT-Systemhäuser, Bechtle direct und ARP sowie deren Online-Plattformen.

Das Produktportfolio reicht von Eingabegeräten wie Tastaturen, Touchpads und Mäusen über Zubehör für das mobile Arbeiten wie Schutzhüllen, Blickschutzfilter, Power Banks und Adapter bis hin zu Kabeln, Speichermedien sowie Tinten und Tonern. Es soll in den nächsten Monaten stetig erweitert werden.

„Articona Produkte überzeugen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – davon profitieren unsere Kunden, die mit Articona Budget sparen können, ohne Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen“, so Marc von Aschwege, Leiter Business Development, Bechtle E-Commerce Holding AG.

Eigenes Büro in Taiwan

Bechtles Eigenmarke pflegt mit einem Büro in Taiwan direkte Kontakte zu den Herstellern. Die Lagerung erfolgt in den Logistikzentren Neckarsulm und im schweizerischen Rotkreuz, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Eigene Produktmanager kümmern sich zudem um die Erweiterung des Sortiments.

„Zwischenwege über Händler entfallen so. Die dadurch gewonnenen Kosteneinsparungen geben wir an unsere Kunden weiter, die damit hochwertige Produkte günstig erwerben können“, so Andrea Matt, Leiterin Eigenmarke bei Bechtle.

Siehe auch: Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2018

„Wir haben ein internes Netzwerk aus sogenannten Markenbotschaftern aufgebaut. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen unserem Vertrieb und den Produktmanagern und helfen uns, Feedback von Kunden gezielt weiterzugeben, Wissen zu teilen und damit das Portfolio orientiert an den Kundenwünschen weiterzuentwickeln“, erklärt Marc von Aschwege.