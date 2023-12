Bechtle legt in Österreich seine beiden Gesellschaften - das Bechtle IT-Systemhaus und den Online-Händler Bechtle direct Österreich unter dem Dach der Bechtle Austria GmbH zusammen. Damit sollen auch die bisher bisher getrennten Vertriebsansätze in einem gemeinsamen Unternehmen gebündelt und der Online-Direktvertrieb mit Vor-Ort-Betreuung kombiniert werden. "Dadurch entsteht ein großer Multichannel-IT-Anbieter mit gut 400 Mitarbeitenden an flächendeckend neun Standorten", teilt der Dienstleister mit.

"Wir kombinieren die Stärken unserer bisherigen Gesellschaften und formen mit Bechtle Austria einen ganzheitlichen IT-Dienstleister", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services bei der Bechtle AG. "Wir richten uns damit konsequent am Markt und an den Bedürfnissen unserer Kunden aus - mit noch mehr Tempo und noch mehr Expertise, aber deutlich schlankeren Prozessen." Damit habe man "eine vielversprechende Ausgangslage für kräftiges Wachstum geschaffen", betont der Manager.

Die bisherigen Geschäftsführer Thomas Kast, Daniel Knözinger und Robert Öfferl bilden auch künftig das Managementteam von Bechtle Austria. Die bisherigen Standorte in Wien, St. Pölten, Wiener Neudorf, Graz, Gleisdorf, Linz, Traun, Innsbruck und Götzis bleiben ebenfalls bestehen.

Ab 1. Januar 2024 firmieren in Österreich zudem auch Smartpoint und Dataformers, die beiden auf Software und Anwendungslösungen spezialisierten Unternehmen der Bechtle-Gruppe, unter einem gemeinsamen Namen. Der lautet Smartpoint Dataformers GmbH. Das neu formierte Unternehmen ist den Standorten Linz, Wien, Graz, Eisenstadt und Zwettl vertreten. Beide Unternehmen sind zertifizierte Microsoft-Partner in den Bereichen Collaboration & Content sowie Customer Relationship Management. Zusammen mit dem auf Product Lifecycle Management (PLM) spezialisierten Unternehmen Planetsoftware GmbH ergänze sie die Präsenz der Bechtle Gruppe in Österreich.

