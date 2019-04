Zu den Bechtle Competence Days am 10. und 11. April 2019 kamen über 3.500 Vertreter der Kunden, das sind 400 mehr als 2018. An 60 Messeständen und in rund 100 Vorträgen konnten sie sich über die neuesten Entwicklungen in der IT-Branche informieren. Die meisten Vorträge (20) behandelte dabei das Thema Security, gefolgt von "Modern Workplace" (16 Vorträge). Hinzu kamen Sessions zu Themen aus den Bereichen Managed Services, Business-Anwendungen, Rechenzentrumstechnologies, Netzwerke und Cloud Computing.

In der parallel stattfindenden Ausstellung demonstrierten 200 Bechtle-Mitarbeiter, in welchen Bereichen die Digitalisierung in Form von konkreten Lösungen bereits heute in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommt. Das Spektrum reichte dabei von digitalen Lehrmethoden über Augmented Reality und industriellen 3D-Druck bis hin zur Datenerfassung und Echtzeitanalyse bislang analoger Objekte.

Kundenvertreter, also Projektverantwortliche, CIOs und IT-Leiter konnten sich dabei ausführlich mit den Bechtle-Experten austauschen.

Lesetipp: Finanzbericht 2018