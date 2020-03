In seiner neuen Funktion wird Mario Düll die Aktivitäten der Direktvertriebssparte mit den beiden Marken Bechtle direct und ARP in der deutschsprachigen Region steuern sowie das IT-E-Commerce- und das Service-Geschäft enger verknüpfen. Als Bereichsleiter IT-E-Commerce in der DACH-Region ist Düll unmittelbar Jürgen Schäfer, Vorstand IT-E-Commerce bei der Bechtle AG, unterstellt und damit gleichberechtigt zu Thomas Jensen, der als das internationale IT-E-Commerce-Geschäft außerhalb der DACH und der BeNeLux-Region bei Bechtle verantwortet.

Düll ist seit 2001 bei Bechtle, wo er Bechtle direct zu einem der führenden IT-E-Commerce-Partner für Mittelstand und öffentliche Auftraggeber in Deutschland entwickeln half. Seit 2015 leitet er als Geschäftsführer zusätzlich die Aktivitäten von Bechtle direct in der Schweiz, diese Stelle behält Düll weiterhin bei - genauso wie die Geschäftsführung von Bechte direct in Deutschland. Vor seinem Wechsel zu Bechtle war der Diplombetriebswirt (Fachhochschule Heilbronn) 13 Jahre lang für Eastman Kodak im Vertrieb von Kopier- und Drucksystemen tätig.

Auf seine neue Aufgabe als Bereichsvorstand freut sich Düll sehr: "Hier kann ich viele Erkenntnisse aus meiner Arbeit in den vergangenen Jahren einbringen. Insbesondere ist es mir wichtig, unsere einzigartige Kundennähe und unsere umfassende Leistungsfähigkeit für den Erfolg unserer Kunden optimal zu verbinden."

Sein Chef Jürgen Schäfer ist voll des Lobes über seinen Schützling: "Mit Mario Düll übernimmt eine erfahrene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen die wichtige Position des Bereichsvorstands für unser IT-E-Commerce-Geschäft in DACH. Mit Weitblick und konstant hoher Dynamik hat Düll Bechtle direct zu einem der deutschlandweit stärksten IT-Partner im B2B-Markt entwickelt und gleichzeitig das länderübergreifende Geschäft mit international aufgestellten Kunden vorangetrieben. Wir sind davon überzeugt, dass er die Synergien innerhalb der IT-E-Commerce-Sparte wie auch die Zusammenarbeit mit den IT-Systemhäusern und Spezialisten der Bechtle Gruppe im Lösungs- und Servicegeschäft stärken wird".