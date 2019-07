Die seit mehr als zwei Jahrzehnten tätige Bechtle direct UK, eine IT-E-Commerce-Tochter der Bechtle Gruppe, habe in den vergangenen zwei Jahren ihren Umsatz auf rund 70 Millionen Euro nahezu verdoppeln können, meldet die Zentrale. Mit Standort Manchester stärkt der Konzern die Kundennähe im nördlichen Landesteil und schafft Raum für personelles und geschäftliches Wachstum.

Das Team in Manchester startet vorerst mit zehn Mitarbeitern. Um das anvisierte Ziel von 110 Millionen Euro Umsatz zu realisieren, setzt Bechtle - neben der Einstellung zusätzlicher Experten - auf eine konsequente Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter rund um die Wachstumsthemen Hybrid IT, Software und Modern Workplace.

Die neue Niederlassung liegt in verkehrsgünstiger Lage im Herzen von Manchester. Der Standort ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Manchester Piccadilly entfernt, der eine gute Anbindung nach Nordengland und London garantiert.

Platz für Wachstum in UK

„Die neuen Räume in One Portland Street verfügen über eine ausgezeichnete Infrastruktur, die technisch und funktional alle Anforderungen eines modernen IT-Standorts erfüllt“, erläutert James Napp, Geschäftsführer, Bechtle direct UK. „Damit haben wir beste Voraussetzungen für eine offene und angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen. Wir bauen in Manchester auf die Kompetenz und Erfahrung bestehender wie auch neuer Kolleginnen und Kollegen.“

„Ziel ist, unsere einzigartigen E-Commerce-Fähigkeiten noch stärker mit unserer Kompetenz bei der Bereitstellung zukunftsfähiger IT-Lösungen zu verbinden“, ergänzt Napp. „Dank unserer exzellenten Beziehungen zu Herstellerpartnern und Kunden können wir so von den großen Marktchancen in Großbritannien profitieren.“