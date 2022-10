Bechtles Bereichsvorstand liegt eine Ebene unter dem eigentlichen Vorstand mit Thomas Olemotz als Vorsitzenden sowie Michael Guschlbauer (Systemhaus & Managed Services) und Jürgen Schäfer (E-Commerce). Mit Oliver Hambrecht zählt der Bereichsvorstand nun 13 Mitglieder. Für zwei von ihnen werden sich mit dem Jahreswechsel die Zuständigkeitsbereiche ändern.

So wird Andreas Staudigel die Verantwortung für die Region Mitte an Alfred Neidhard abgeben und sich künftig "nur" noch um Bechtles Anwendungslösungen (Aproda in der Schweiz, Smartpoint und Dataformers in Österreich sowie Modus Consult und HanseVision in Deutschland) mit über 650 Mitarbeitern kümmern.

Neidhard behält die Verantwortung für die verkleinerte Region Süd, mit der "Mitte" reicht sein Wirkungsbereich damit von Saarbrücken, über Mannheim, Frankfurt, Darmstadt und Stuttgart bis nach Bayern mit den Standorten Würzburg, Nürnberg, Regensburg und München. Außerdem wird der 61-Jährige die International Sales Division anführen damit für insgesamt mehr als 1.300 Mitarbeiter verantwortlich sein.

Die neugeschaffene Region Südwest/Österreich, die Hambrecht künftig leiten wird, besteht aus dem Systemhaus an Bechtles Stammsitz Neckarsulm, hinzu kommen die Systemhäuser in Karlsruhe, Offenburg, Ulm/Augsburg, Freiburg, Bodensee, das Bechtle IT-Systemhaus Österreich in Wien sowie Bechtle Network & Security Solutions - alles zusammen sind das rund 1.200 Mitarbeiter, für die der 58-Jährige ab Jahresbeginn 2023 zuständig sein wird

Das Bechtle-Systemhaus Neckarsulm als Karriere-Sprungbrett

Bisher agierte Oliver Hambrecht als Geschäftsführer des Bechtle IT-Systemhauses am Stammsitz in Neckarsulm mit 390 Mitarbeitern. Diese Position wird zum Jahreswechsel Jochen Rummel übernehmen - bisher Geschäftsbereichsleiter Projekt- und Servicemanagement und seit 15 Jahren bei Bechtle in führenden Positionen tätig.

Hambrecht ist bereits seit 36 Jahren in der IT-Branche tätig, davon 21 Jahre bei Bechtle. Seit 2018 ist der gebürtige Heilbronner zudem in verantwortungsvoller Position in der IHK Heilbronn-Franken engagiert - dort derzeit als Vizepräsident und Leiter des Beirats Wirtschaft digital. In seiner neuen Rolle als Bereichsvorstandsmitglied wird der 58-Jährige an Michael Guschlbauer berichten, der stolz darauf ist, alle vakanten Positionen mit Führungskräften aus eigenen Reihe besetzt zu haben:



"Oliver hat in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten einen herausragenden Job gemacht und unser Systemhaus in Neckarsulm als anerkannten, starken Teilnehmer im wettbewerbsintensiven Markt positioniert. Seine große Erfahrung, sein ausgeprägtes Gespür für Menschen und seine überzeugende Vertriebskompetenz bereichern unser wichtiges Gremium der Bereichsvorstände", so Guschlbauer in seiner Laudatio.

