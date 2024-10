DriveWorks Ltd. gilt als Spezialist für Design Automation, also für die schnellere Erstellung von 3D-Modellen der Produkte bei Kunden. Diese Software ist eine Ergänzung zur CAD-Suite (Computer Aided Design) von Solidworks und soll helfen, Fehler bei der Entwicklung dieser Produkte zu vermeiden.

Darüber hinaus ist soll es mit der Software von DriveWorks einfacher sein, neue Produktvarianten zu designen und gleich deren Preise zu konfigurieren. Bechtle vertreibt diese Zusatzsoftware zu Solidworks schon seit mehreren Jahren und kennt dadurch den Hersteller DriveWorks sehr gut. Einer der bekanntesten Kunden der britischen Softwareschmiede ist in Deutschland der Sonnenschutz- und Terrassenüberdachungsspezialist Erhardt Markisenbau GmbH aus dem bayrisch-schwäbischen Burtenbach.

DriveWorks wurde 2001 in der Nähe von Manchester gegründet und beschäftigt aktuell 59 Mitarbeiter. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023/2024 lag der Umsatz des englischen Unternehmens bei 6,5 Millionen Euro. Vertriebspartner von DriveWorks sind alle gleichzeitig Solidworks-Reseller, genauso wie Bechtle. Daher soll die Marke auch erhalten werden, denn die Solidworks-DriveWorks-Vertriebspartner agieren derzeit in 54 Ländern, also auch dort wo Bechtle derzeit (noch) nicht präsent ist. DriveWorks verfügt selbst auch über Niederlassungen in Australien, USA, Indien und Frankreich. Die dort tätigen Mitarbeiter sollen laut Bechtle beibehalten werden.

Uwe Burk, Bereichsvorstand PLM, Engineering & Manufacturing bei der Bechtle AG, ist über die Akquisition von DriveWorks begeistert: "Die Automatisierung bei Konstruktionen und individuellen Produktkonfigurationen ist für unsere Kunden ein wesentlicher Schlüssel zur Effizienzsteigerung und zur Erschließung neuer Geschäftsmodelle. Hier hat DriveWorks eine absolut überzeugende Add-on-Applikation entwickelt, die in Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen wird."

Maria Sarkar, Gründerin und Geschäftsführerin von DriveWorks, freut sich sehr, Teil von Bechtle zu sein: "Wir teilen den gleichen Ehrgeiz, die gleiche Leidenschaft und das gleiche Ziel, Kunden auf der ganzen Welt außergewöhnliche Technologien zu liefern. Die Nachfrage nach unseren Lösungen wächst rasant. Gemeinsam mit Bechtle werden wir die Leistungsfähigkeit unserer-Technologie ausbauen, um den Erfolg unserer Kunden zu stärken."

Nach der Übernahme von DriveWorks beschäftigt Bechtle nun rund 430 Mitarbeiter an sechs Standorten in Großbritannien und Irland (London, Manchester, Chippenham, Newberry, Northampton, Dublin).



