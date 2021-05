ARP wurde 1988 als Spezialist für Kabel und Steckerverbindungen in der Schweiz gegründet und entwickelte sich rasch zu einem E-Commerce-Anbieter von IT-Zubehör mit stetig wachsendem Produktportfolio. Seit 2004 ist ARP ein Tochterunternehmen der Bechtle-Gruppe und beschäftigt in den vier oben erwähnten Ländern 348 Mitarbeiter. Sowohl das Produktportfolio wie auch die Kundenstruktur von ARP näherte sich in den zurückliegenden Jahren immer weiter an Bechtle direct ab, sodass dass eine Mehrmarkenstrategie zu keinen signifikanten Marktvorteilen mehr führt.

So werden 2022 alle ARP-Mitarbeiter zu Bechtle direct wechseln, die bisherigen ARP-Standorte bleiben bestehen. In Deutschland wird Bechtle direct mit Büros in Neckarsulm, Dortmund, Erfurt, in Gaildorf bei Schwäbisch-Hall und in Dietzenbach bei Offenbach vertreten sein, in Österreich in Traun bei Linz und in Wiener Neudorf, in der Schweiz in Dübendorf bei Zürich, in Morges bei Lausanne und in Rotkreuz im Kanton Zug sowie in Frankreich nahe Straßburg und in Paris.

In den Niederlanden hingegen entwickelte sich das ARP Geschäft in den vergangenen Jahren verstärkt hin zum Service-Geschäft. Einzig dort bleiben Marke und Aktivitäten unverändert und ergänzend zu Bechtle direct bestehen. ARP hat sich in den Niederlanden einen sehr gut Ruf als Bechtles Apple Service erworben, die Niederlassung befindet sich in Maastricht. Bechtle direct residiert in Eindhoven und in zwei Filialen bei Amsterdam.

Jürgen Schäfer, Vorstand IT-E-Commerce bei der Bechtle AG, begründet diese Maßnahme: "Die Bündelung der Qualitäten beider Einheiten unter einer Marke hat enorm viele Vorteile auch für unsere Kunden und Herstellerpartner, und bietet uns weitere Wachstumschancen." Die Ansprechpartner bleiben die gleichen. "In unserem Business, das durchaus von persönlichen Kontakten und enger Verbundenheit lebt, ein ganz wichtiger Aspekt", so Schäfer weiter.

Mehr zu Bechtle finden Sie hier