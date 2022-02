Auf dieser Position wird Malone bei "Bechtle direct" für die Länder Irland, Italien, Portugal, Polen, Ungarn und Tschechien zuständig sein. Die zwei anderen Bereichsvorstände IT-E-Commerce bei Bechtle sind Mario Düll (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Konstantin Ebert (Frankreich, Spanien und Großbritannien). Alle drei berichten an den Vorstand IT-E-Commerce, Jürgen Schäfer, der zusätzlich Bechtle direct in Belgien und den Niederlanden verantwortet.

Malone selbst stieß 2010 zu Bechtle hinzu und er entwickelte die in Dublin ansässige Bechtle direct Ltd. zu einem der führenden herstellerunabhängigen IT-B2B-Shops in Irland. 2014 übernahm zusätzlich übergreifende Aufgaben innerhalb des Geschäftssegments IT-E-Commerce, darunter insbesondere das Geschäft mit global agierenden Kunden. Diese Verantwortung bekommt der 48-jährige am 1. März 2022 offiziell zugeteilt - zusätzlich zu den Ländergesellschaften in Irland sowie in Süd- und Osteuropa.

Die von den Bechtle direct-Kunden nachgefragten Produkte kennt Malone sehr gut, denn der studierte Elektroingenieur und Betriebswirt hat vor seinem Wechsel zu Bechtle insgesamt 13 Jahre in der IT-Branche auf Herstellerseite gearbeitet, unter anderem bei HP, Xerox und Fujitsu. Nun freut er sich, als Bereichsvorstand das B2B-E-Commerce-Geschäft von Bechtle anzukurbeln: "Ich sehe hier noch enormes Wachstumspotenzial", so Malone in seiner Antrittsrede.

Sein Chef Jürgen Schäfer freut sich sehr, mit John Malone nicht nur einen exzellenten Kenner der Branche, sondern auch einen international anerkannten und hervorragend vernetzten Kollegen aus den eigenen Reihen für die Position des Bereichsvorstands gewonnen zu haben: "John wird uns bei der weiteren internationalen Geschäftsentwicklung entscheidend voranbringen", da ist sich der Vorstand IT-E-Commerce bei Bechtle ganz sicher.

