Mit der Nutzung des KI-Tools im eigenen Unternehmen möchte Bechtle die eigenen Mitarbeiter mit dem Copilot für Microsoft 365 vertraut machen und sie damit in die Lage versetzen, mittelständische Kunden von den Vorteilen der KI-Technologie zu überzeugen.

So wird der Copilot für Microsoft 365 an allen Bechtle-Standorten in 14 Ländern ausgerollt. Damit werden über 5.000 Mitarbeiter mit dem KI-Assistenten für das Office-Paket (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Sharepoint, OneDrive) ausgestattet. Sie allen können nun durch die Eingabe von natürlicher Sprache - sogenannten "prompts" - bei Routinetätigkeiten wie der Erstellung von E-Mails oder PowerPoint-Präsentationen, aber auch bei komplexe Aufgaben wie dem Verfassen eines Strategiepapiers, sich von der KI helfen lassen. Dazu greift der Copilot auf E-Mails, Besprechungsnotizen, Chats, Dokumente sowie Daten aus dem Internet zu. Dabei verspricht Microsoft die Einhaltung der Datenschutzvorgaben und IT-Sicherheits-Anforderungen.

Beim Rollout des Copilot für Microsoft 365 setzt Bechtle ein eigenes Projektteam von Modern-Workplace- und KI-Experten ein. Neben On-demand-Video-Tutorials wird Bechtle seinen Mitarbeitern auch dedizierte Trainings anbieten.

Bechtle-CTO (Chief Technology Officer) Dirk Müller-Niessner ist überzeugt, mit dem Einsatz des Copilot für Microsoft 365 Erfahrungen zu den Möglichkeiten dieser KI-Software sammeln zu können: "Neben zusätzlichen Wertschöpfungspotenzialen für unseren Arbeitsalltag und unsere Geschäftsprozesse werden wir das KI-Know-how unserer Mitarbeiter auch an unsere Kunden im deutschen Mittelstand weitergeben."

Oliver Gürtler, Leiter des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland, freut sich sehr über diese Entscheidung: "Der internationale Einsatz bei Bechtle belegt eindrucksvoll das große Interesse eines unserer wichtigsten europäischen Partner am Nutzen von Copilot für Microsoft 365."



