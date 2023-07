Bechtle schließt einen Rahmenvertrag mit Kubus IT, dem internen IT-Dienstleister der AOK in Bayern Sachsen und Thüringen. Damit übernimmt das Systemhaus die Anlieferung, den Aufbau und den vollständigen Betrieb der Netzwerkinfrastruktur aller 450 AOK-Standorte in Bayern, Sachsen und Thüringen. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren - mit einem Projektvolumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und der Option einer Vertragsverlängerung.

Den Zuschlag für dieses Projekt erhielt das seit 30 Jahren in der Region agierende Bechtle IT-Systemhaus Chemnitz. Mit im Boot ist das Remote Operation Center (ROC) der Bechtle Managed Services GmbH in Erfurt und Leipzig. Dort sind über 60 Spezialisten für die Überwachung und Steuerung der Netzwerk-Infrastruktur des Kunden verantwortlich. Die Hardware-Fnanzierung erfolgt über Bechtle Financial Services. Bei Konzeption und Migration ist zudem das Competence Center "Netzwerk" im Bechtle IT-Systemhaus Bonn involviert.

Bechtle Chemnitz arbeitet schon seit vielen Jahren mit Kubus IT zusammen - in den Bereichen IT-Arbeitsplatzausstattung, Druckermanagement und bei Microsoft-Support-Services. Der dortige Geschäftsführer freut sich natürlich sehr über den neu gewonnenen Auftrag: "Uns ist es ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit Kubus IT die Digitalisierung der angeschlossenen AOK-Standorte voranzubringen."

Kubus-IT-Geschäftsführer Andreas Dahm-Griess, betonte bei der Vertragsunterzeichnung die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Bechtle hat uns durch Kompetenz, Zuverlässigkeit und großen Weitblick überzeugt. Von der konsolidierten Betriebsleistung der gesamten Netzwerkinfrastruktur versprechen wir uns entscheidende Innovationen. Außerdem wissen wir die regionale Nähe der Bechtle Standorte sehr zu schätzen."



