En detail geht es dabei um den Kunden IT.Niedersachsen - den zentraler IT-Dienstleister des Bundeslandes Niedersachsen - der mit fast 1.000 Angestellten die über 100.000 Landesmitarbeiter in Sachen IT betreut. In diesen Tätigkeitsbereich fällt auch das aktive Management der mehr als 28.500 PC-Arbeitsplätze.

Bechtles neuer Dienstleistungsrahmenvertrag mit dem Bundesland Niedersachsen gilt bis Frühjahr 2022 - mit der Option, zweimal um jeweils ein Jahr verlängern zu können. In diesem Zeitraum koordiniert das Bechtle IT-Systemhaus Hannover alle IT-Dienstleistungen in den Bereichen IT-Consulting und -Architektur, Systementwicklung, Projektmanagement, Administration sowie sonstige IT-Services.

Als Generalunternehmer unterstützt das Bechtle IT-Systemhaus Hannover das Land Niedersachsen auch bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, bei der Erfolgskontrolle und der operativen Planung und Projektsteuerung - was alle IT-Vorhaben betrifft. Denn Ende 2019 verabschiede der niedersächsische Landtag den rechtlichen Rahmen zur Stärkung der digitalen Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG). Bis 2022 muss die öffentliche Verwaltung ferner das Onlinezugangsgesetz (OZG) umsetzen. Um diese Ziele schnell, flexibel und wirtschaftlich zu erreichen, bildet Bechtle die Schnittstelle zwischen IT.Niedersachsen und weiteren externen IT-Dienstleistern.

Holger Meyer, Geschäftsführer im Bechtle IT-Systemhaus Hannover, freut sich schon, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen, fortsetzen zu dürfen: "Als Technologiepartner sind wir nah dran an den digitalen Themen, die die öffentliche Verwaltung tiefgreifend verändern werden." Selbstverständlich wird Bechtle Hannover dabei von weiteren Mitarbeitern des Systemhauses außerhalb Niedersachsens unterstützt - vor allem durch die 70 Mann starke Truppe des Bechtle-Geschäftsbereichs Public Sector.

Im Geschäftsjahr 2019 hat Bechtle Erlöse von über 1,8 Milliarden Euro mit öffentlichen Auftraggebern erzielt, was mehr als einem Drittel des Gesamtumsatzes der Bechtle-Gruppe entspricht.