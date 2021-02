Der Rahmenvertrag, den Bechtle mit dem Auftraggeber, dem paneuropäisches Internet-Verbindungsnetzwerk GEANT, bis 2024 abgeschlossen hat, betrifft die Lieferung der IaaS-Ressourcen (Infrastructure a a Service) von Ionos cloud und Microsoft Azure samt zugehöriger Cloud-Dienstleistungen in neun Ländern (DACH, BeNeLux, Spanien, Großbritannien und Irland). Bechtles Multi-Cloud-Lösungen sollen Institute und Universitäten in diesen neun Ländern in die Lage versetzen, ihre IT-Umgebungen in die Cloud zu verlagern.

Mit OCRE erhalten Forscher in insgesamt 39 europäischen Ländern den Zugang zu kommerziellen Cloud-Diensten. Diesen Service bieten ihnen seit Januar 2021 die nationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerke (NRENs) an. Die Forschungseinrichtungen können dabei zwischen mehreren Cloud-Diensten und Anbietern wählen und sich in einem offenen Wettbewerb für die individuell beste Lösung entscheiden.

Für Gerhard Marz, den Bereichsvorstand Public Sector bei der Bechtle AG, ist das OCRE-Projekt ein Meilenstein der digitalen Transformation in der Forschungslandschaft: "Institutionen können die erforderlichen Cloud-Ressourcen jetzt ohne großen Aufwand und zu Wettbewerbskonditionen beziehen. Wir freuen uns sehr, die Modernisierung der europäischen Forschung als IT-Partner vorantreiben zu dürfen. Ein Auftrag, der auch unsere passgenaue Ausrichtung auf die Zielgruppe bestätigt."

Manuel Liesenfeld, Head of Sales Development Public Sector Europe bei der Bechtle AG, ist überzeugt, mit Ionos cloud und Microsoft Azure die richtigen Lieferanten für das eigene Multi-Cloud-Angebot gefunden zu haben: "Mit unserem Know-how und den beiden etablierten Plattformen wollen wir dazu beitragen, dass der OCRE-Rahmenvertrag die Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen in Europa weiter vereinfacht und nachhaltig stärkt."