OCRE (Open Clouds for Research Environments) ist ein Rahmenvertrag zur Nutzung von Cloud-Diensten in Der europäischen Forschungs- und Bildungsgemeinschaft. Ziel dieser Initiative ist es, Cloud-basierte Dienste für die Arbeit in Wissenschaft und Lehre zu verwenden. Forschungseinrichtungen in 39 europäischen Ländern sind an OCRE angebunden.

An der jüngsten Ausschreibung der wissenschaftlichen Organisationen hat sich auch Bechtle beteiligt und den Zuschlag für die Lieferung von Cloud-Diensten in 13 Ländern erhalten: DACH, BeNeLux, britische Inseln, iberische Halbinsel, Frankreich, Ungarn und Polen. Bisher durfte Bechtle diese Cloud-Services nur in neun Ländern anbieten.

Als Technologielieferanten sind - wie schon die vergangenen fünf Jahren -Ionos und Microsoft mit im Boot. Der neue Rahmenvertrag beginnt im Februar 2025 und endet im Januar 2024. Die Forschungseinrichtungen können sich in dieser Zeit aus dem gesamten Cloud-Portfolio von Bechtle bedienen:

IaaS: Infrastruktur wie Rechenleistung, Datenspeicher und Netzwerk

PaaS: Plattformen wie Betriebssysteme und Entwicklungsumgebungen

SaaS: Software wie Microsoft 365

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Manuel Liesenfeld, Senior Director Public Sector Division bei Bechtle, freut sich, die Forschungs- und Bildungslandschaft in Europa auch in den kommenden fünf Jahren als Cloud-Dienstleister unterstützen zu dürfen: "OCRE hat sich als nachhaltiger Impuls für den Einsatz modernster Cloud-Technologie bewährt. Das Rahmenwerk stärkt den Auf- und Ausbau leistungsfähiger IT-Infrastrukturen für Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Container-Umgebungen und Plattformdienste."



Mehr zu Bechtle:



Rahmenvertrag mit dem Bund (Dezember 2024)

Apple-Auftrag in Höhe von 770 Millionen Euro (Juli 2024)

Das Bundesland Baden-Württemnberg (Juli 2024)

Das Bundesland Niedesachsen (Juni 2024)

Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2024