In den vergangenen Jahren hat sich Bechtle mit 3D-Druck-Lösungen bereits einen Namen gemacht. Der IT-Dienstleister konnte mit seinem Geschäftsbereich Bechtle PLM sich am Markt etablieren. So sind die Neckarsulmer der weltweit größte D-Druck-Vertriebspartner von HP.

Nun lagert Bechtle den Bereich Additive Manufacturing in einer eigenen Gesellschaft aus. Die dazu neu gegründete Bechtle Additive Manufacturing Deutschland GmbH soll dann im Mai 2024 den Betrieb aufnehmen. Die neue Tochter der Bechtle Gruppe wird dann von Geschäftsführer Patrick Schnizler geleitet, der schon vorher als Director Manufaktoring Solutions für Bechtle tätig war.

Bessere Sichtbarkeit durch eigene GmbH

Uwe Burk, Bereichsvorstand PLM, Engineering & Manufacturing bei Bechtle, will so das Wachstum "in einem weiterhin dynamischen Umfeld" kräftig ausbauen: "Unter dem Markendach von Bechtle erhöhen wir damit die Sichtbarkeit im Markt deutlich", erklärt er.

Bechtle beschäftigt derzeit rund 20 Spezialisten in diesem Bereich am Hauptsitz in Neckarsulm sowie an den Niederlassungen in Hamm und Langenau. Kunden können das Spektrum an technologischen Lösungen in den Innovationszentren mit Showroom an den Standorten Hamm und Langenau vor Ort kennenlernen und erproben.

