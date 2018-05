Die Bechtle AG wurde beim diesjährigen Dell EMC Global Partner Summit in Las Vegas als EMEA Client Solutions Partner of the Year ausgezeichnet. Damit würdigt der Hersteller die außergewöhnliche Leistung und Unterstützung sowie das Engagement des Systemhauses im vergangenen Jahr.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung war die hohe Qualität der Client-Lösungen, die Bechtle für seine Kunden entwickelt. Damit treibe Bechtle die Umsetzung moderner und flexibler Arbeitsplatzkonzepte voran. Die Awards werden in unterschiedlichen Kategorien wie Wachstum, Services, Storage, Server oder Client-Lösungen vergeben.

"Wir freuen uns, dass unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Dell EMC gewürdigt wird", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services der Bechtle AG. "Dies bestätigt einmal mehr unsere Position als Unternehmen, das mittelständische Kunden, Konzerne und öffentliche Auftraggeber dabei unterstützt, die Chancen der Digitalisierung effektiv zu nutzen."

"Unsere Partner bereichern die Lösungen von Dell EMC und machen sie gleichzeitig noch mehr Kunden zugänglich. In diesem Sinne freuen wir uns, Bechtle als unseren EMEA Client Solutions Partner of the Year auszuzeichnen", erklärt Michael Collins, Senior Vice President Channel EMEA, Dell EMC. "Die Lösungen von Dell EMC helfen Kunden, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern. Bechtle hat in diesem Bereich großen Einsatz und umfangreiches Know-how unter Beweis gestellt. Wir gratulieren zur verdienten Auszeichnung."

Lesetipp: Die Top 50 Systemhäuser in Deutschland 2017