Ab sofort darf sich Bechtle als Trend Micro-Platinum-Partner bezeichnen. Damit zeichnet der IT-Security-Anbieter Deutschlands größtes Systemhaus für dessen Leistungsfähigkeit und Expertise, für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und für die stetige Weiterentwicklung des gemeinsamen Geschäfts aus. So gelang es beiden Unternehmen ,auch 2019 ihre gemeinsam erzielten Umsätze zu erhöhen. Dabei konnte Bechtle laut Trend Micro auch "Kunden aus besonders anspruchsvollen Branchen wie der Fertigungsindustrie, dem Gesundheitswesen, und dem öffentlichen Sektor" zufriedenstellen.

In den kommenden Jahren soll die Zusammenarbeit zwischen Trend Micro und Bechtle ausgebaut werden. Es gilt, bisher ungenutzte Wachstumspotenziale zu heben- vor allem beim Schutz der hybriden Cloud-Infrastrukturen von großen Mittelstandskunden und globalen Konzernen.

Thomas Huber, Director Channel Sales bei Trend Micro, freut sich sehr, das Systemhaus aus Neckarsulm für dessen großes Engagement den Platinum-Status verleihen zu können: "Gerade in einem so komplexen Bereich wie der IT-Security ist eine umfassende Expertise durch nichts zu ersetzen. Bechtle hat in den vergangenen Jahren beständig in unsere Partnerschaft und die Qualifizierung seiner Mitarbeiter investiert und dadurch herausragende Erfolge erzielt."

Für Mathias Schick, der das gesamte Software-Portfolio bei Bechtle managt, spiegelt der frisch gewonnene höchste Partnerstatus spiegelt die konsequente Weiterentwicklung der langjährigen Zusammenarbeit mit Trend Micro wider: "Durch unser flächendeckend verfügbares Umsetzungs-Know-how unterstützen wir zahlreiche Kunden bei der Absicherung ihrer IT-Infrastrukturen gegen aktuelle Cyberbedrohungen".

Neben Bechtle agieren in Deutschland nur noch Cancom und das Systemhaus Krick als Platinum-Partner von Trend Micro.