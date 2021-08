Mit dem Kauf des in den Niederlanden und in Belgien ansässigen CAD-Spezialisten Cadmes B.V. baut die Bechtle AG ihre Präsenz in Zentraleuropa weiter aus.

Cadmes wurde 1991 gegründet; der CAD-Spezialist (Solidworks von Dassault Systèmes) beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter, im Geschäftsjahr 2020 hat das niederländisch-belgische Systemhaus einen Umsatz von 17 Millionen Euro erzielt. Dabei werden über 5.500 Kunden mehrheitlich aus der Fertigungsindustrie betreut.

Firmengründer und derzeitiger Cadmes-Präsident Wiek Schellings scheidet altersbedingt aus dem Unternehmen aus. Das weitere Management: CEO Gerbert Thelissen, COO Anoek Schellings, CTO Bas Koomen und CFO Wouter van Erp behalten auch bei Bechtle ihre Positione bei, weil Cadmes weiterhin unter diesem Namen und mit eigenem Markenauftritt in in Benelux tätig bleiben wird. Über Konditionen der Akquisition wurde Stillschweigen vereinbart.

Für Cadmes-CEO Gerbert Thelissen ist die Übernahme durch Bechtle der nächsten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft: "Gemeinsam können wir einen größeren Mehrwert für unsere Kunden und Geschäftspartner schaffen. Wir werden unsere führende Position in Benelux langfristig stärken und zu einer größeren internationalen Präsenz beitragen."

Uwe Burk, Bereichsvorstand CAD/CAM, bei der Bechtle Systemhaus Holding AG, glaubt, mit Cadmes wir ein starkes, überaus kundenorientiertes und exzellent im Markt aufgestelltes Unternehmen für sich gewonnen zu haben: "Wir freuen uns sehr, uns in einem zukunftsorientierten und erfolgreichen Geschäftsfeld mit über 100 hervorragend ausgebildeten Spezialisten zu verstärken, die in den vergangenen drei Jahrzehnten eine sehr überzeugende unternehmerische Erfolgsgeschichte geschrieben haben."

Bechtle ist bereits seit elf Jahren Top-Partner von Dassault Systèmes Solidworks; mit Cadmes erwirbt das schwäbische Systemhaus nun den achten Solidworks-Reseller in Europa. Derzeit arbeiten knapp 900 Bechtle-Mitarbeiter im CAD-Umfeld in der DACH-Region und in BeNeLux.

