ACS Systems wurde 1995 gegründet, beschäftigt 93 Mitarbeiter und hat 2021 umgerechnet 31 Millionen Euro umgesetzt. Der Unternehmenssitz befindet sich in Northamptnon 100 km nördlich von London. ACS hat sich auf Cybersecurity-Lösungen, Modern-Work-Konzepte sowie auf Managed-IT- und Cloud-Services konzentriert, eigene Hosting-Kapazitäten sind vorhanden.

Der englische IT-Dienstleister deckt ein breites Kundenspektrum ab - von regionalen Unternehmen über große Konzerne bis hin zum Public Sector. In der Vergangenheit haben Bechtle direct UK und ACS schon erfolgreich Kundenprojekte gemeinsam durchgeführt. Mit dem Verkauf an Bechtle sorgt der Mitgründer von ACS, Jon Thorpe, frühzeitig für eine zukunftsorientierte Nachfolgeregelung. Das Management bleibt in gleicher Funktion im Unternehmen und verantwortet die Integration gemeinsam mit James Napp, dem Geschäftsführer von Bechtle direct UK.

Mit diesem Kauf setzt Bechtle seine 2021 beschlossene Akquisitionsstrategie um. Es sollen für das Segment IT-Systemhaus & Managed Services auch Standorte außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz aufgebaut werden. Nach den Niederlanden ist Bechtle nun auch in Großbritannien mit einem Systemhaus vertreten. Bechtle direct-Niederlassungen gibt es bereits seit 2002 in Manchester und in Chippenham 160 km westlich von London. Dort sind insgesamt 120 Mitarbeiter beschäftigt, im vergangenen Geschäftsjahr hat Bechtle direct in Großbritannien umgerechnet 110 Millionen Euro umgesetzt.

Konstantin Ebert, Bereichsvorstand für die Regionen Frankreich, Benelux und Großbritannien, sieht sich Bechtle nun auch im Systemhaus-Umfeld in Großbritannien gut aufgestellt: "Mit ACS sehen wir hervorragende Perspektiven im britischen Markt. Wir haben bereits gemeinsame Projekterfahrung gesammelt und sind sicher, dass der Zusammenschluss beider Unternehmen einen enormen Mehrwert im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung für unsere Kunden bietet. Beide Teams ergänzen sich perfekt."

Auch James Napp, Geschäftsführer von Bechtle direct UK, blickt optimistisch in die Zukunft: "Ich kenne ACS seit vielen Jahren. Der IT-Dienstleister verfügt über ein sehr erfahrenes und sachkundiges Team und wird uns zweifellos in die Lage versetzen, unser Wachstum zu beschleunigen und unser Angebot für unsere Kunden auszuweiten. Die kulturelle Übereinstimmung könnte nicht besser sein und wir freuen uns darauf, uns gemeinsam weiterzuentwickeln um zu einem der Top-10-IT-Lösungsanbieter in Großbritannien zu werden."