Mit einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro gehört Bechtle zu den führenden IT-Dienstleistern in Belgien. Das Systemhaus bedient dort sowohl die öffentliche Hand (unter anderem die EU-Kommission) als auch privatwirtschaftlich organisierte Firmen mit Modern Workplace-Lösungen sowie mit Storage- und Server-Systemen im IT-Infrastruktur-Bereich.

Bechtle Belgien ist in der Hauptstadt Brüssel und in Pelt/Provinz Limburg, südlich der Grenze zu den Niederlanden, vertreten. Als Geschäftsführer agiert dort Gozard Polak, der mit der Neuaufstellung eine erfolgreiche Zukunft auf seine Landesgesellschaft zukommen sieht: "Das Wissen unserer Experten führen wir nun zusammen und vereinfachen dadurch den Austausch untereinander, um weitere Synergien zu schaffen." Ferner glaubt der Geschäftsführer von Bechtle NV, nun mehr Sichtbarkeit bei Kunden, bei Partnern und am Arbeitsmarkt zu erreichen, denn: "Ein top ausgebildetes Team ist entscheidend für unsere Zukunft", so Polak weiter.

Raum für weitere Zusammenführung der Bechtle-Marken in Belgien gibt es nach wie vor, denn das Systemhaus ist dort noch mit dem Software-Haus Cadmes an zwei Standorten präsent, und das schon seit 1999. Mit weiteren Akquisitionen in Belgien rechnet Bechtle weiterhin.

