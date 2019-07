Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Olemotz war bereits 2017 vorzeitig um weitere fünf Jahre bis Ende 2021 verlängert worden. Damit setzt der Aufsichtsrat weiterhin auf das dreiköpfige und seit 2009 in gleicher Konstellation amtierende Vorstandsgremium. Es sei ein Vertrauensbeweis in das amtierende Team für eine weitere kontinuierliche und stabile Führung des Unternehmens. Die Bechtle AG hat in dieser Zeit Umsatz und Ertrag mehr als verdreifacht.

Michael Guschlbauer startete im Januar 2008 nach über zehn Jahren bei T-Systems als Bereichsvorstand für Managed Services bei Bechtle. Ein Jahr später wechselte der 55-Jährige in den Vorstand und übernahm die strategische Verantwortung für das Geschäftssegment IT-Systemhaus & Managed Services im Konzern. Unter Guschlbauers Leitung hat sich das Systemhaus durch den Ausbau des Dienstleistungs- und Managed-Services-Geschäfts zum erfolgreichen Lösungsanbieter entwickelt.

Jürgen Schäfer ist schon seit über 30 Jahren bei Bechtle und gehört damit zu den Mitarbeitern mit der längsten Unternehmenszugehörigkeit. Der 60-jährige Diplom-Kaufmann übernahm verschiedene Managementfunktionen bei Bechtle, war zunächst für die Bereiche Einkauf und Organisation verantwortlich. Danach führte er die Geschäfte des Bechtle IT-Systemhauses in Würzburg. Schäfer baute unter anderem das Handelsgeschäft unter Bechtle direct mit großem Erfolg auf und ist für die europaweite Expansion sowie die Zusammenführung aller Handelsprozesse in der Unternehmenseinheit Bechtle Logistik & Service verantwortlich.

