Verantwortlich für das neue Bechtle-Design ist die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group. Zuerst wird Bechtle das neue Logo in den digitalen Kanälen einführen, ab 2025 sukzessive auch an den über 100 physischen Standorten der Gruppe in ganz Europa.

Der aus zwei Elementen zusammengesetzte nicht ganz gefüllte Kreis soll starke Verbindungen symbolisieren und Werte wie Erfahrung, Menschlichkeit, Technologie, Empathie und Kompetenz nach Außen transportieren. Das Parallelogramm in der Bildmarke greift das bisherige Bechtle-Logo auf und steht gleichzeitig für Offenheit gegenüber der Zukunft. Die 19-Grad-Neigung soll sich in dem gesamten neuen Corporate Design von Bechtle wiederfinden - in der neuen, kleingeschriebenen Wortmarke, in Farbverläufen, in Icons und in der eigens zu diesem Zweck entwickelten Hausschrift Bechtle Pro.

Auffällig ist dort vor allem die Farbe grün, die sich sonst selten in Unternehmenslogos de IT-Branche findet. Die ansonsten verwendeten Farben entsprechen den ab 2025 geltenden Vorgaben für den barrierefreien Zugang zu Unternehmenswebsites.

"Unser neue Corporate Design unterstreicht unsere Ambitionen, uns als europäischer IT-Zukunftspartner und moderner Arbeitgeber zu positionieren. Damit grenzen wir uns auch klar von unseren Wettbewerbern ab uns sorgen für hohe Wiedererkennung", meint Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Mit dem neuen Logo möchte er Bechtles Bekanntheit erhöhen und das Image stärken.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

"Mit dem neuen Corporate Design verknüpfen wir unsere Werte mit unseren strategischen Botschaften. Das hilft uns, uns als starke, verlässliche und bekannte B2B-Marke sowie als zukunftsstarker IT-Dienstleister in Europa zu etablieren", glaubt Sabine Brand, Leiterin Unternehmenskommunikation und Brand Management bei der Bechtle AG.



Mehr zu Bechtle findet Ihr hier.



Das neue Ingram Micro-Logo ist "eine Investition in die Zukunft"

Wann ein neues Logo her muss

Nach der Aufspaltung - das neue HP-Logo

Markenquiz: So kam der Name "Bechtle" zustande