Damit legt Bechtle die bisher getrennt geführten Vertriebskanäle IT-Systemhaus & Managed Services sowie IT-E-Commerce auch in der Schweiz zusammen. Nach Frankreich und den Niederlanden ist dies das dritte Land in Europa, in dem Bechtle die Verantwortung für die Logistik und das Systemhausgeschäft in die Hände einem einzigen Manager übertragt. So wird also Christian Speck ab dem 1. Januar 2025 als Vice President Switzerland für das Business der Bechtle Schweiz AG, der Bechtle Suisse SA sowie von Bechtle direct in der Schweiz zuständig sein.

Christian Speck folgt Hanspeter Oeschger nach, der mit 65 Jahren beabsichtigt, sich mehr Zeit für Hobbys und Familie zu nehmen und sich im Bereich Künstliche Intelligenz weiterzubilden. Bis Ende März 2025 wird Oeschger noch für Bechtle Schweiz tätig sein und Christian Speck in seiner neuen Aufgabe als Vice President Switzerland unterstützen. Danach wird Oeschger Bechtle endgültig verlassen und sich in den Ruhestand verabschieden.

"Hanspeter Oeschger hat in den zurückliegenden Jahren Bechtle in der Schweiz trotz konjunktureller Herausforderungen zu überaus erfreulichem Wachstum geführt. Wir sind ihm sehr dankbar und freuen uns, dass er mit dem Staffelstab eine gut aufgestellte Organisation an seinen langjährigen Arbeitskollegen Christian Speck übergibt", sagt Michael Guschlbauer, COO, Bechtle AG.

"Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe als Vice President Switzerland", so Speck in seiner Antrittsrede. "Durch die Verknüpfung aller Vertriebswege betreuen wir unsere Kunden künftig nahtlos über die ganze Bandbreite ihrer Anforderungen für die digitale Transformation - von der smarten Beschaffung über IT-Infrastruktur- und Innovationsprojekte bis hin zu effizienten Managed Services. Darüber hinaus können wir Schweizer Unternehmen im starken Verbund unserer Gruppe europaweit unterstützen", so der neue Bechtle-Schweiz-Chef.

Speck wird künftig an den Bechtle-COO Konstantin Ebert berichten, der ab dem 1. Januar 2025 bei Bechtle alle Länder außer Deutschland und Österreich verantworten wird (ChannelPartner berichtete). "Christian Speck verfügt über eine beeindruckende Führungs- und Branchenerfahrung. Wir sind überzeugt, mit ihm an der Spitze von Bechtle Schweiz unsere Marktposition in der Schweiz auszubauen und das Wachstum dort voranzutreiben", da ist sich Ebert ganz sicher.

Mit Hanspeter Oeschger teilt sich Christian Speck bereits seit 2020 die Gesamtverantwortung für Bechtle Schweiz. Zuvor war er seit 2002 Co-Geschäftsführer (ebenfalls gemeinsam mit Oeschger) der 2016 von Bechtle akquirierten Steffen Informatik AG. Der Diplomingenieur der Elektrotechnik hält auch einen Executive MBA in General Management der Universität St. Gallen.

Bechtle ist bereits seit 1996 in der Schweiz tätig. Zusätzlich zu der dort flächendeckend agierende Bechtle direct und Bechtle Schweiz AG in der deutschsprachigen sowie der Bechtle Suisse SA in der französischen Schweiz ist die Gruppe dort noch dem ERP- und CRM-Spezialisten Aproda AG sowie den auf PLM-Lösungen spezialisierten Tochtergesellschaften Solid Solutions AG und SGSolution AG im Schweizer Markt aktiv. Die Geschäftsführer dieser drei Töchter berichten nicht an Ebert sondern an den Bechtle-Co-COO Michael Guschlbauer.

Insgesamt beschäftigt Bechle in der Schweiz 1.162 Mitarbeiter an zwölf Standorten. 2023 setzte dort der IT-Dienstleister 505 Millionen Euro um. (ChannelPartner berichtete).



