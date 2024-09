In Deutschland ist der Objektspeicher-Spezialist erst seit 2020 wirklich bekannt, als Wasabi Technologies den Distributor Ebertlang für sich gewann. 2021 folgte Exclusive Networks und 2024 TD Synnex, damit ist der Cloud-Storage-Hersteller in der hiesigen Distributionslandschaft gut vertreten.

Im September 2024 folgte dann der Ritterschlag im Channel: Deutschlands größtes Systemhaus Bechtle hat die Speichersysteme von Wasabi in sein Portfolio aufgenommen. Mit der vom Hersteller so genannten "Hot Cloud Storage"-Technologie erweitert der deutschlandweit vertretene IT-Dienstleister sein bereits vorhandenes Angebot an Backup und Recovery-Systemen um eine weitere Option. Wasabi zeichnet sich nämlich durch ein transparentes Preismodell - ohne versteckte oder nachgelagerte Kosten.

Das Vertriebsabkommen zwischen Bechtle und Wasabi erstreckt sich auf die gesamte DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Durch diese Partnerschaft erhält Wasabi die Möglichkeit, die eigene Marktbedeutung in deutschsprachigen schneller und deutlicher als bisher auszubauen.

Das weiß auch Daniel Arabié, Country Manager DACH bei Wasabi, zu schätzen: "Damit können wir noch mehr Kunden unsere preiswerten, sichere und DSGVO-konformen Hot-Cloud-Storage-Lösung anbieten."

Felix Heller, Head of Solution & Practice Management Software bei Bechtle, ist froh, mit den Speicher-Systemen von Wasabi Technologies, seinen Kunden eine weitere Alternative im Storage-Umfeld zu präsentieren: "Als einer der führenden IT-Dienstleister in Europa sind wir stets bestrebt, unseren Kunden kosteneffiziente und leistungsstarke Lösungen für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb anzubieten."



