Das IT-Systemhaus Bechtle mit Hauptsitz in Neckarsulm und der IP-Telefonie-Spezialist Swyx aus Dortmund sind eine Partnerschaft eingegangen. Die Kooperation soll es Bechtle ermöglichen, sich im Wachstumsmarkt IP-Telefonie breiter aufzustellen. Bis zum kommenden Jahr soll die Umstellung der Telefonnetze auf All-IP abgeschlossen sein. Für viele Unternehmen ist der Wechsel zu IP-Telefonie deswegen ein hochaktuelles Thema.

Swyx bietet in diesem Bereich sowohl klassische On-Premise-Lösungen als auch Anwendungen an, die aus der Cloud bezogen werden können. "Die Kommunikationslösung von Swyx bildet eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios", sagt Ralf Beck, Bereichsleitung Product Management Software bei Bechtle. So könne man die Kunden dabei unterstützen, "ihre IT zukunftsfähig aufzustellen".

All-IP für den Mittelstand

Die Lösungen von Swyx richten sich vor allem an mittelständische Unternehmen. Nach Angaben des Herstellers lassen sie sich "flexibel an Kundenanforderungen anpassen und nahtlos in bestehende Infrastrukturen, CRM- und ERP-Systeme integrieren". Dadurch sei es möglich, verschiedene Kommunikationskanäle miteinander zu vernetzen und Prozesse effizienter zu gestalten.

Mit Bechtle habe man einen renommierten Partner an der Seite, der "genau wie Swyx hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Digitalisierung des deutschen Mittelstands bringt", ergänzt Marco Crueger, Vice President Sales bei Swyx.

In Europa ist Swyx nach eigenen Angaben bereits mit einem zweistufigen Vertriebssystem mit Distributoren und mehr als 1.200 autorisierten Fachhändlern aktiv. Bechtle betreibt 70 IT-Systemhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz und beschäftigt mehr als 7.700 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen das Ergebnis nach Steuern um 11 Prozent auf 103 Millionen Euro steigern. Auch in diesem Jahr strebt Bechtle ein Wachstum von Umsatz und Ergebnis von mindestens 5 Prozent an.