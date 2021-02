Nach vorläufigen Zahlen ist die Bechtle AG im Geschäftsjahr 2020 weitgehend organisch um acht Prozent gewachsen und hat einen Umsatz von 5,82 Milliarden Euro erzielt. Das Vorsteuerergebnis 2020 hat sich um 14 Prozent auf 270 Millionen Euro erhöht - das entspricht einer EBT-Marge von 4,6 Prozent.

Im vierten Quartal 2020 konnte das Systemhaus besonders stark zulegen, nämlich um elf Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2019. Im Segment IT-E-Commerce stieg der Umsatz in diesem Zeitraum um mehr als sieben Prozent, das Segment IT-Systemhaus & Managed Services wuchs er sogar um über 13 Prozent gegenüber Vorjahr. Ende 2020 waren bei Bechtle 12.180 Mitarbeiter beschäftigt, das sind sechs Prozent mehr als Ende 2019.

Die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020wid Bechtle AG am Freitag, den19. März 2021 veröffentlichen.

Bechtle ist SAP Gold Partner

Im Januar 2021 hat die Bechtle-Tochter Onsite Services den Status eines SAP Gold Partners im Segment Consulting- und Implementierungs-Services erlangt. Damit honoriert SAP Bechtles erfolgreiche Zertifizierungen in den Bereichen Database and Data Management, SAP HANA und SAP S/4HANA sowie die Bestätigung der Business Performance in zahlreichen Kundenprojekten. Zusätzlich verfügt Bechtle Onsite Services über die "SAP Recognized Expertise" für SAP HANA.

Das SAP-Team von Bechtle Onsite Services bietet Managed sowie Project Services im Umfeld komplexer SAP-Landschaften an. In enger Zusammenarbeit mit dem Competence Center SAP Basis & Technologie Services des Bechtle IT-Systemhauses Bonn/Köln realisieren die Spezialisten von Onsite Services Projekte, Beratungsleistungen und Managed Services flächendeckend in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jörg Öynhausen, Geschäftsführer der Bechtle Onsite Services GmbH, freut sich über die Auszeichnung durch SAP: "Mit dem neuen Gold-Status für die Service-Partnerschaft können wie die hohe Qualität unserer Dienstleistungen unterstreichen. Gemeinsam mit den Projektspezialisten des Bechtle Competence Centers in Bonn schaffen wir maßgeschneiderte und zukunftssichere Lösungen für unsere Kunden - von der Strategie bis zum vollständigen Betrieb der SAP-Landschaften."

