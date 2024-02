Die Bechtle AG ist nach jetzt vorgelegten Zahlen im Geschäftsjahr 2023 erneut deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg um etwa 6,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um 6,7 Prozent auf rund 374 Millionen Euro. Bei der EBT-Marge erreicht das Unternehmen damit voraussichtlich wieder das Niveau des Vorjahrs (5,8 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten kletterte 2023 um 1.113 Personen auf 15.159.

"In dem wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld des Geschäftsjahres 2023 ist es Bechtle gelungen, mit 7 Prozent erneut deutlich stärker zu wachsen als der Markt", sagt Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. "Das ist eine beeindruckende Teamleistung aller Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa und belegt die Resilienz unseres Geschäftsmodells gerade auch in schwierigen Zeiten." Vor allem das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden habe sich 2023 "sehr erfreulich" entwickelt.

Die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 wird Bechtle am 15. März 2024 veröffentlichen.

