Axez ist bereits seit 13 Jahren im niederländischen Markt etabliert. Das Unternehmen beschäftigt 22 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Geschäftsjahr 17 Millionen Euro um. Der IT-Dienstleister hat seinen Sitz in Rijswijk in der Nähe von Den Haag, ist zertifizierter Platinum Partner von Hewlett Packard Enterprise und Aruba und dort vor allem im as-a-Service-Geschäft rund um HPE GreenLake tätig. Axez soll vollständig in das bereits im Mai 2022 von Bechtle übernommene Unternehmen PQR integriert werden. Das bisherige Management bleibt weiter in führender Position im Unternehmen tätig.

"Mit der Übernahme von Axez bringen wir viel Erfahrung und Know-how in unser bestehendes Team, um Kunden maßgeschneiderte Cloud-Lösungen anbieten zu können", sagt Marijke Kasius, Geschäftsführerin von PQR. "Vielversprechend ist insbesondere die von Axez entwickelte Datacenter-Lösung, die wir in unser Spacehub-Konzept mit bestehender Kundeninfrastruktur und der Public Cloud integrieren können."

"Axez ist für uns eine tolle Chance, unsere Marktposition im attraktiven niederländischen Markt auszubauen", ergänzt Konstantin Ebert, Bereichsvorstand Frankreich, Benelux und Großbritannien, Bechtle E-Commerce Holding AG.

In den Niederlanden ist Bechtle bereits seit 1998 vertreten - mit den E-Commerce-Gesellschaften Bechtle direct. 2006 kamen ARP, 2007 Buyitdirect, 2019 der Apple-Reseller Ivizi und 2021 der CAD/PLM-Spezialist Cadmes B.V. dazu. Gemeinsam mit PQR inklusive Axez deckt nun Bechtle Gruppe die wesentlichen niederländischen Wirtschaftsräume Maastricht, Eindhoven, Amsterdam und Den Haag ab. In den Niederlanden beschäftigt Bechtle nun insgesamt 740 Mitarbeiter.

