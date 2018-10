Die Bechtle AG ist der weltweit größten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung, dem United Nations Global Compact (UNGC), beigetreten. Die weltweit von über 13.000 Unternehmen unterzeichnete Erklärung enthält Verpflichtungen aus den Bereichen Menschenrecht, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption die die Unterzeichner integrieren und bei ihrem wirtschaftlichen Handeln umsetzen müssen.

Seit 2013 gehört der Bechtle Nachhaltigkeitskodex zu den Unternehmensleitlinien des IT-Unternehmens und ist Teil eines transparenten und offenen Dialogs mit den Stakeholdern. Die Aktivitäten des Unternehmens werden jährlich in einem Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert. Mit der offiziellen Teilnahme am UNGC will Bechtle aktiv zu einer starken, solidarischen und vitalen Gesellschaft beitragen.

Auf der Grundlage von zehn Prinzipien zur Einhaltung der Menschenrechte, sozialverträglicher Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Anti-Korruptionsmaßnahmen, nachzulesen unter diesem Link, verpflichtet sich die Bechtle AG unter anderem, ihre unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen und kontinuierlich auszubauen.

Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung

Mit dem Beitritt zum UN Global Compact ist gleichzeitig die Aufnahme in das Unterzeichnernetzwerk verbunden, von dem sich Bechtle weitere Impulse für die nachhaltige Ausrichtung des Konzerns erwartet. Ihre diesbezüglichen Aktivitäten sowie neue Ziele und Maßnahmen, haben die Unternehmen jährlich in einem Fortschrittsbericht zu dokumentieren. Bechtle wird dies im Rahmen des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts und der Nichtfinanziellen Konzernerklärung erfüllen.

„Bechtle war und ist ein langfristig ausgerichtetes Unternehmen“, sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. „Der unternehmerische Erfolg hängt wesentlich damit zusammen, dass wir nie kurzfristig handeln, sondern stets das große Ganze, das Gesamtbild, im Blick haben. Daher ist der Beitritt zum UN Global Compact für uns Teil einer konsequenten Haltung.“