Eine ungewöhnliche Partnerschaft ist das schon: Deutschlands größtes Hersteller-übergreifendes Systemhaus kooperiert mit der IT-Abteilung der Schwarz-Gruppe, des Mutterkonzerns von Lidl und Kaufland.

Und so erweitert Bechtle das eigene Multi-Cloud-Portfolio (AWS, Google, Microsoft, Ionos und andere) um die in deutschen Rechenzentren betriebene Cloud-Landschaft StackIT der IT-Tochter der Schwarz-Gruppe und bietet diese über das Bechtle Clouds-Portal an. Gleichzeitig offeriert das Systemhaus seinen Kunden die Option, auf StackIT zu migrieren - inklusive der Integration aller damit zusammenhängenden Services.

Danach könnten Bechtles Kunden IaaS- und PaaS-Lösungen (Infrastructure & Platform as a Service) von Schwarz IT konsumieren. Darunter fallen klassische Rechenzentrumsleistungen und die Nutzung von modernen Entwicklungsumgebungen auf Basis von Kubernetes oder Cloud Foundry.

Melanie Schüle, Geschäftsführerin bei Bechtle Clouds, ist höchsterfreut, ihr Portfolio um IaaS und PaaS aus deutschen Rechenzentren ergänzen zu können: "Die hochsicheren und kundennah bereitgestellten IT-Ressourcen von StackIT passen hervorragend in unseren ganzheitlichen Ansatz als Digitalisierungspartner von Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern."

Markus Schwind, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Schwarz IT KG, sieht sich durch die Partnerschaft mit Bechtle auf dem richtigen Wege: "Das bestätigt uns einmal mehr darin, dass wir eine akzeptierte und wettbewerbsfähige deutsche Alternative zu den großen Hyperscalern geschaffen haben. Die Gewährleistung von Datensouveränität steht bei uns an oberster Stelle. Daher werden wir unsere Cloud-Services 'Made in Germany' weiter ausbauen", so Schwind weiter.



