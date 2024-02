Damit setzt sich der Vorstand der Bechtle AG nun aus zwei erfahrenen und zwei jüngeren Fachkräften zusammen:

Thomas Olemotz, Jahrgang 1962, Vorstandsvorsitzender, Vertragslaufzeit bis Ende 2026

Antje Leminsky, Jahrgang 1971, Vorstand Logistik, Beschaffung Partnermanagement, Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement, Vertragslaufzeit bis Ende 2026

Konstantin Ebert, Jahrgang 1971, Vorstand IT-E-Commerce

Michael Guschlbauer, Jahrgang 1964, COO, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, Vertragslaufzeit bis Ende 2028

Klaus Winkler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bechtle AG, freut sich sehr über die Vertragsverlängerung von Guschlbauer: "Mach 15 Jahren ununterbrochener Kontinuität im Vorstand ist es uns gelungen, Positionen neu zu besetzen und gleichzeitig Erfahrung zu halten. Das spricht für uns und unseren konsequenten Fokus auf eine erfolgreiche Zukunft."

Für Michael Guschlbauer, Jahrgang 1964, ist es die dritte und wohl letzte Vertragsverlängerung als Vorstand. Seine Karriere bei Bechtle startete er im Januar 2008 als Bereichsvorstand für Managed Services, ein Jahr später kam die Verantwortung für das Systemhausgeschäft dazu. Davor war der Manager 14 Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung bei T-Systems.

Guschlbauer bedankt sich beim Bechtle-Aufsichtsrat für das ihm erneut entgegengebrachte Vertrauen: "Unseren einzigartigen Erfolgsweg werden wir weitergehen und unsere eigene Transformation fortsetzen, um für unsere Kunden die beste Wahl als IT-Zukunftspartner zu sein."

Unter Guschlbauers Leitung hat sich Bechtle zum größten deutschen IT-Systemhaus entwickelt. Er trug wesentlich dazu bei das Dienstleistungsgeschäft aus- und das Cloud-Business aufzubauen - nun auch inklusive KI-Anwendungen. In seine Amtszeit fällt auch das überdurchschnittliche Wachstum im Bereich der öffentlichen Hand, ohne dass das angestammte Geschäft mit mittelständischen Unternehmen darunter gelitten hätte.

Bechtles Ressort "IT-Systemhaus & Managed Services" hat unter Guschlbauers Führung seit 2008 mit 44 Akquisitionen in der DACH-Region auch anorganisch deutlich zugelegt. Das Systemhausgeschäft hat sich in diesem Zeitraum mehr als verfünffacht, und die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 3.450 auf 11.886 - das sind gut 80 Prozent aller Beschäftigten bei Bechtle.



