Die Zusammenarbeit von Bechtle und der Fairphone B.V. beinhaltet auch den Vertrieb der Smartphones in mehreren Ländern Europas. Die Niederländer besitzen als einziges Smartphone-Unternehmen eine Fairtrade-Gold-Zertifizierung. Das Neckarsulmer Systemhaus, das auch einen Online-Shop betreibt, gehört damit zu den ersten Wiederverkäufern, die Fairphones für Unternehmenskunden und öffentliche Auftraggeber anbieten.

Fairphones werden modular und bei einer nachhaltigen Beschaffung der verarbeiteten Materialen hergestellt. Damit soll eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette geschaffen werden. Die Android-Geräte versprechen langfristigen Support und regelmäßige Sicherheits-Updates. Zudem können sie mit der Zero-Touch-Registrierung einfach in bestehende EMM-Lösungen integriert und verwaltet werden.

Nachhaltigkeit immer wichtiger

„Mit wichtigen Initiativen, wie den EU Sustainable Development Goals (SDGs), wird das Thema Nachhaltigkeit in unserer Branche zunehmend präsenter“, teilt Bram van Campenhout von Fairphone mit. „Wir haben aus erster Hand festgestellt, dass Unternehmen bei Kaufentscheidungen auf diese Eigenschaften immer mehr Wert legen.“

„Die Zusammenarbeit mit Fairphone unterstreicht unser Bestreben, neue Entwicklungen aufzunehmen und zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen“, erklärt Ascan Collier, Geschäftsführer, Bechtle Logistik & Service. „Der klare, dediziert auf Nachhaltigkeit abzielende Ansatz von Fairphone hat uns überzeugt, damit eine interessante Alternative in unser Produktportfolio aufzunehmen.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam unsere Industrie nachhaltiger als je zuvor zu machen”, so Bram van Campenhout, Head of Partner Sales bei Fairphone. „Als Marktführer und Pionier in Sachen Nachhaltigkeit ist Fairphone stolz darauf, die europäische Partnerschaft mit Bechtle zu starten und sieht dies als wichtigen Meilenstein, um sein nachhaltiges Portfolio im Enterprise-Segment zu stärken.“