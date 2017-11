Bislang war das VR-Device nur im Microsoft Store käuflich erwerbbar. Als erstes Systemhaus unterstützt Bechtle mit seinem Online-Shop Microsoft beim Vertrieb der HoloLens. Der Vertrieb an Firmenkunden erfolgt im Rahmen des Angebots "Mixed Reality as a Service" (MRaaS). Damit sollen künftig auch zusätzliche Services rund um das VR-Device (Virtual Reality) angeboten werden.

Unternehmenskunden können beispielsweise die VR-Brille auch mieten oder leasen können. Über den unternehmenseigenen Partner HCV Data werden zudem weitere Dienstleistungen bereitgestellt - zum Beispiel Workshops für Einsteiger oder individuell passende Projektlösungen, von der Konzepterstellung bis zur Realisierung.

"Microsoft HoloLens bietet Firmen neue Wege, die Potentiale der fortschreitenden Digitalisierung für sich nutzbar zu machen", so Andreas Ebing, Leitung New Business Development bei der HCV Data Management GmbH. "Über die Verknüpfung der realen Welt mit digitalen Informationen sind effektivere Arbeitsabläufe in allen Abteilungen möglich - ob im Vertrieb, beim Marketing, in der Produktentwicklung, im Rahmen des Kundenservice oder bei der Wartung. Gemeinsam mit Microsoft zeigen wir auf, wie Unternehmen die neue Technologie bestmöglich für ihre Zwecke einsetzen."

Brother AirScouter

Der auf der CeBIT 2016 vorgestellte AirScouter bietet mit 720p eine doppelt so hohe Auflösung wie der Vorgänger. Dem japanischen Hersteller Brother zufolge kommt das unter anderem der Assemblierung hochdiffiziler Bauteile in der Produktion zugute. Brother AirScouter Drohne

Die Steuerung von Drohnen wird als Anwendung für Head-Mounted Displays wie Brothers neuer Airscouter immer wichtiger. Die Auflagen für das Betreiben dieser unbemannten Flugobjekte sind von Land zu Land unterschiedlich. Samsung Gear VR

Samsung hat mit der Gear VR sicherlich viel zur Verbreitung der VR-Brillen beigetragen. Technologiepartner Oculus VR liefert die Software für 360°-Panoramabilder, mit denen Hotels und andere Einrichtungen werben können. Google Cardboard

Für Kreti und Pleti einst unbezahlbar, hat Google mit den Cardboard dazu beigetragen, die Einstiegspreise für einfache VR-Brillen auf bis zu unter 10 Euro zu senken. Samsung Gear VR

Samsung hat mit der Gear VR Anfang 2016 trotz mancher Kritik wichtige Weichen für die weitere Verbreitung von VR- und AR-Datenbrillen gesetzt. Einer der ersten professionellen Anwender war der Reiseriese Thomas Cook. Oculus Rift

Die Oculus Rift, hier mit CIT John Carmack, wird in Gamer-Kreisen seit 2012 als "Mutter der VR-Brillen" gefeiert, dabei hat sich das Consumer-Interesse damals lediglich neu geweckt. Zeiss VR One

Zeiss hat die 3D-Brillen nicht erfunden, leistet seit Jahren aber wichtige Pionierarbeit. Virtual Reality von Diginetmedia

Auch wenn Zeiss dafür wirbt, ist Diginetmedia aus Schneeberg im Erzgebirge bei der Entwicklung von 3D-Anwendungen für Touristik-Hotspots auf eine Plattform oder einen Brillenanbieter nicht festgelegt. Das Bild zeigt eine Luxus-Hotelanlage in Qasr Al Sarab, beliebtes Reiseziel in Abu Dhabi. Smart Glasses bei Bechtle

Bechtle hat zusammen mit SAP Wege erkundet, das Picking im Warenlager unter Zuhilfenahme von Datenbrillen neu zu definieren und zu revolutionieren. Zum Einsatz kamen dabei sowohl Brillen von Epson als auch von Vuzix. Epson Moverio BT-300

Epson entwickelt die halbtransparenten Datenbrillen der Moverio-Reihe stetig weiter. Die auf dem Mobile World Congress 2016 in Barcelona vorgestellte neue Moverio BT-300 mit OLED-Displays soll sich unter anderem für Drohnenpiloten, Museen und Fitness-Freaks eignen. Epson Moverio Pro BT-2000

Die Moverio Pro BT-2000 ist Epsons Highend-Produkt für B2B-Kunden im VR- und AR-Bereich. Das Bild zeigt einen fernunterstützten Wartungsprozess.

Der Vertrieb der VR-Hardware erfolgt direkt von Microsoft zu Bechtle - ohne die Zwischenschaltung der Distribution.