Die Bechtle AG erhielt von Hewlett Packard Enterprise den Titel „HPE Partner Ready Platinum Partner“, der für ausgewiesenes Know-how bei internationalen Projekten und globalen Kunden steht. Bereits 2019 wurde Bechtle als Global Solution Provider of the Year und als Solution Provider of the Year für DACH und Russland ausgezeichnet.

Als einer von wenigen Ready Platinum- und Gold-Partnern ist Bechtle Teil einer Initiative, mit der HPE die Zusammenarbeit in mehreren Ländern gezielt ausbaut. Damit seien die umfassenden Kompetenzen der Bechtle AG rund um HPE-Lösungen bestätigt, ebenso die erfolgreiche Planung, Realisierung und Support in Projekten mit international und global aufgestellten Kunden, heißt es aus der Zentrale.

„Es ist eine große Ehre und eine erneute Bestätigung der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit HPE in vielen Ländern, dass wir zu den ersten Partnern gehören, die diese Anerkennung erhalten“, freut sich Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services der Bechtle AG. „Erstklassige Lösungen für internationale Technologiebeschaffung und -bereitstellung gewinnen für unsere gemeinsamen Kunden in einer globalen Wirtschaftswelt immer mehr an Bedeutung.“

„Wir investieren gezielt in Maßnahmen, um unsere internationalen Partner noch besser in ihrem Business zu unterstützen“, sagt Paul Hunter, Senior Vice President of Worldwide Partner Sales bei HPE. „Wir freuen uns sehr, dass wir die exzellente Partnerschaft mit Bechtle in diesem Rahmen weiter stärken und ausbauen können.“