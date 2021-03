Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Corona-bedingen Rahmenbedingungen hat die Bechtle AG im Geschäftsjahr 2020 ihre Erlöse um 8,3 Prozent auf 5,8192 Milliarden Euro erhöhen können. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 14,6 Prozent auf 270,7 Millionen Euro, damit stieg die EBT-Marge von 4,4 im Jahre 2019 auf 4,7 Prozent. Ende 2020 waren bei Bechtle 12.180 Mitarbeiter beschäftigt - 693 mehr Ende 2019.

Organisch ist Bechtle 2020 um 7,1 Prozent gewachsen - vor allem durch Aufträge der öffentlichen Hand. Mit diesen Kunden hat das Systemhau zum ersten Mal die Zwei-Milliarden-Euro-Umsatzmarke überschritten. In der DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) verlief das Geschäft besser als außerhalb dieser Region -aufgrund der dort herrschenden Pandemie-bedingten Restriktionen.

Systemhaus-Geschäft wächst zweistellig

Im Segment "IT-Systemhaus & Managed Services" konnte Bechtle 2020 zweistellig zulegen und den Umsatz um 10,9 Proent auf 3,8636 Milliarden Euro erhöhen, organisch lag das Wachstum hier bei 9,1 Prozent. Besonders stark entwickelten sich die Gesellschaften in Österreich und der Schweiz mit einem Plus von 22,8 Prozent. In Deutschland lag die Wachstumsrate mm Segment "IT-Systemhaus & Managed Services" bei 8,9 Prozent.

Die Pandemie-bedingte Anforderungen der Kunden aus Industrie und dem öffentlichen Sektor trafen auf Bechtles in den vergangenen Jahren deutlich ausgebautes Angebot im Bereich "Modern Workplace und IT-Security" sowie "Multi-Cloud". Dadurch konnte hier Deutschlands größtes Systemhaus besonders gut punkten. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich im Segment "IT-Systemhaus & Managed Services" um 19,8 Prozent auf 179,5 Millionen Euro, die EBIT-Marge stieg von 4,3 auf 4,6 Prozent an.

E-Commerce mit hoher Marge

Im Segment "IT-E-Commerce" konnte die Bechtle AG 2020 ihre Erlöse um 3,5 Prozent auf 1,9557 Milliarden Euro erhöhen. Auch hier war Deutschland im europäischen Vergleich weniger stark von der Pandemie betroffen. Deshalb entwickelten das IT-Commerce-Business hier zu Lande deutlich besser als im Ausland, es stieg um 17,0 Prozent auf 415,9 Millionen Euro, außerhalb Deutschland stagnierte dieses Geschäft (+0,4 Prozent). Über alle Ländergesellschaften hinweg erhöhte sich Bechtles Vorsteuerergebnis im Segment "IT-E-Commerce" um 6,5 Prozent auf 97,5 Millionen, die E-Commerce-Marge verbesserte sich von 4,8 auf fünf Prozent.

Geschäftsjahr 2021 wird herausfordernd

Trotz der derzeit vorherrschenden Unsicherheit - was die gesamtwirtschaftliche Situation betrifft - rechnet der Bechtle-Vorstand mit einer positiven - und im Branchenvergleich überdurchschnittlichen - Geschäftsentwicklung im Jahr 2021. Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die EBT-Marge das hohe Niveau von 2020 halten. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG, meint dazu:

"Unsere Ziele für das laufende Geschäftsjahr sind ambitioniert. Wir hatten 2020 pandemiebedingt erhebliche Kosteneinsparungen, die in diesem Ausmaß nicht nachhaltig sind. Wir sind gleichwohl optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Wir sind ist sehr gut aufgestellt, um auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten profitabel zu wachsen".

Außerdem dankt der Firmenchef allen Bechtle-Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement im Jahr 2020: "Unser sehr erfreuliches Wachstum ist in erster Linie ein Ergebnis des herausragenden Einsatzes, des großen Erfolgswillens und der Lösungsorientierung unserer Mitarbeiter". Und um diese Leistung angemessen zu honorieren, hat der Bechtle-Vorstand entschieden, allen Beschäftigten konzernweit einen Bonus von 500 Euro zu zahlen.

Mehr zu Bechtle finden Sie hier

Wir suchen besten Systemhäuser 2021

Die größten Systemhäuser 2020