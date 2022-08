In den Monaten April bis Juni 2022 stieg Bechtles Umsatz um 14,5 Prozent auf 1,4176 Milliarden Euro an. Das Geschäftsvolumen wuchs sogar noch stärker - nämlich um 16 Prozent auf 1,662,7 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich gegenüber dem zweiten Quartal um neun Prozent auf 88,5 Millionen Euro. Die EBT-Marge lag bei 6,2 Prozent (6,6 Prozent im Vorjahr). Zum 30. Juni 2022 waren bei Bechtle 13.199 Mitarbeiter beschäftigt - 778 mehr als im Vorjahresquartal.

Damit trotzte der IT-Dienstleister den fortlaufenden Lieferengpässe und der anhaltend angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation. Im Ausland (plus 16,3 Prozent) legte Bechtle etwas stärker zu als in Deutschland (plus 13,4 Prozent). Organisch wuchs der Konzernumsatz um 13,7 Prozent.

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services erhöhte Bechtle den Umsatz im zweiten Quartal 2022 um 12,4 Prozent auf 881,8 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag hier bei 6,1 Prozent (im Vorjahr: 6,8 Prozent). Das Systemhaus-Geschäft dominierten standardisierte und kundenindividuelle Managed Services für Multi-Cloud-Architekturen sowie IT-Security-Projekte.

Im Segment IT-E-Commerce legte der Umsatz im zweiten Quartal 2022 um 18,1 Prozent auf 535,8 Millionen Euro zu. Die EBIT Marge stieg von 6,4 auf 6,7 Prozent an. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Bechtle weiter optimistisch und bestätigt die Prognose eines deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstiegs bei einer gleichzeitig stabilen EBT-Marge.

"Vor dem Hintergrund der unverändert schwierigen Rahmenbedingungen ist unsere starke Entwicklung im zweiten Quartal besonders positiv einzuschätzen. Unser Geschäftsmodell hat sich einmal mehr als resilient und zukunftsfähig gezeigt", sagt Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. "Die starke wirtschaftliche Basis, die wir uns im ersten Halbjahr erarbeitet haben, macht uns zuversichtlich, unsere Ziele auch im Geschäftsjahr 2022 zu erreichen", so der CEO weiter.



