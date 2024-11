Bechtle wächst nur noch im Ausland. So sank etwa in Deutschland das Geschäftsvolumen des IT-Dienstleisters im dritten Quartal 2024 um acht Prozent -. Grund hierfür: Ein großvolumiges Softwareprojekt im dritten Quartal 2023, dem kein vergleichbares Projekt im dritten Quartal 2024 entsprach. Ähnlich erging es Computacenter in der ersten Jahreshälfte 2024 (ChannelPartner berichtete). Bechtles Inlandsumsätze im dritten Quartal 2024 bleiben hingegen weitgehend stabil: 913,651 Millionen Euro im Vergleich zu 914,638 Millionen Euro im dritten Quartal 2024.

Im Ländervergleich entwickelte sich Bechtles Geschäft recht unterschiedlich. In den beiden wichtigsten Märkten, in Deutschland und in Frankreich, herrschte in der Industrie weiterhin Verunsicherung und Investitionszurückhaltung. Vor allem mittelständische Kunden zeigten bei Projekten zur Erneuerung der klassischen IT-Infrastruktur äußerst zurückhaltend.

In anderen Ländern lief es für Bechtle hingegen besser. In Österreich und in der Schweiz sowie in Belgien und in Großbritannien hat sich das Geschäft des Systemhauses positiv entwickelt. Dennoch, weil Deutschland derzeit immer noch mehr als 60 Prozent zu den Gesamterlösen beiträgt, kann Bechtle mit dem Geschäftsverlauf im dritten Quartal nicht zufrieden sein, das sieht auch der Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz so: "Uns fehlen die Nachfrageimpulse unserer mittelständischen Kunden in Deutschland. Sehr erfreulich entwickeln sich hingegen unsere internationalen Gesellschaften - das ist auch eine Bestätigung unserer europäischen M&A-Strategie," so der CEO. So hat Bechtle vor allem in Großbritannien viel investiert und innerhalb von drei Jahren vier strategische Akquisitionen getätigt (ChannelPartner berichtete).

Gewinne gehen zurück

Das rückläufige Geschäft in Deutschland wirkt sich auch auf Bechtles Profitmarge aus. Das Vorsteuerergebnis (EBT) der Gruppe lag im dritten Quartal 2024 bei 78,6 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 93,9 Millionen Euro. Damit sank die EBT-Marge von 6,3 auf 5,2 Prozent. Verantwortlich dafür ist laut Bechtle der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, aber auch die aufgrund von Akquisitionen gestiegene Personalkosten und höhere Abschreibungen wirkten sich negativ auf das Vorsteuerergebnis aus. Das Ergebnis nach Steuern ging von 66,758 auf 55,946 Millionen Euro zurück.

Für das vierte Quartal 2024 zeigt sich Bechtle-Chef Olemotz dennoch zuversichtlich. Er glaubt, dass es am Jahresende einen Schub an IT-Projekten bei öffentlichen Einrichtungen geben wird.

