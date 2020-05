Mit der eigenen Software ist es Unternehmen erstmals möglich, einen vollständigen Überblick über Absatzmärkte und Potentiale zu gewinnen. Mittels Big-Data-Analysen und Machine-Learning-Verfahren realisiert MODELYZR auf modernsten In-Memory-Datenbanken Analyseplattformen, die den Kunden Markteinblicke in bislang ungekannter Detailtiefe erlauben.

Onboarding-Prozess

Ein gut strukturierter und vorbereiteter Onboarding-Prozess sorgt direkt zu Beginn für einen wertschätzenden Einstieg in eine authentische Team-Kultur. Dabei leistet das gesamte Team bereits vorab einen Beitrag, beginnend bei dem gemeinsamen Auswahlprozess. Das neue Teammitglied wird direkt am ersten Arbeitstag mit einem Begrüßungspaket an dem für ihn individuell vorbereiteten Arbeitsplatz herzlich empfangen.

Transparenz & Vertrauen

Der regelmäßige Einblick in den Umsatz, die Ziele und Strategien im Rahmen der Teamevents, zeugt nicht nur von Wertschätzung, sondern schafft ein vertrauensvolles Arbeitsklima. Der regelmäßige und insbesondere gemeinsame Austausch über die bestehenden Firmenwerte unterstreicht das Vertrauen der Geschäftsleitung in sein Team als Gemeinschaft.

Weiterbildung

Durch ein festgelegtes Schulungsbudget hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit das Potenzial zu erweitern, die Kenntnisse zu vertiefen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. Hinzu kommen interne Trainings, sowie die Förderung nebenberuflicher Studiengänge.

Das sagen die Mitarbeiter

100 Prozent der Mitarbeiter heben den guten Teamgeist besonders hervor.

"Ich arbeite gerne bei Modelyzr aufgrund der flachen Hierarchien, in denen gute Ideen wichtiger sind als Autorität und formelles Auftreten. Besonders zu schätzen gelernt habe ich die tollen Kollegen, die das Team erst vollständig machen." (Zitat aus der anonymen Mitarbeiterbefragung)

Gesucht werden: Die MODELYZR GmbH beschäftigt vor allem Software-Entwickler, Data-Scientists und Analysten.

Qualifizierte Bewerbungen an be@modelyzr.com.

