Wenn 2002 von der "Geiz ist geil"-Mentalität die Rede war, war das nur in seltensten Fällen schmeichelhaft für den Retailer gemeint. Der Werbeslogan schien vielen Kritikern ein Synonym für eine Gesellschaft, in der die Jagd nach schnelllebigen Schnäppchen vor Qualität, Nachhaltigkeit und Händlertreue ging. Doch bei der Zielkundschaft verfing die Werbekampagne und trug dazu bei, Saturn als preisattraktiven Anbieter in den Köpfen der Konsumenten zu verankern - obwohl Preisvergleicher das oftmals anders sahen.

Kein Wunder, dass Saturn den Werbeslogan zum 15-jährigen Jubiläum zumindest vorübergehend zurückbringt. "Er brachte den Zeitgeist Anfang des Jahrtausends, als die Jagd nach Schnäppchen zum Lifestyle und Geiz sexy wurde, wie kein anderer auf den Punkt", lobt sich der Retailer in einer Pressemitteilung selbst. Ursprünglich sei der Slogan nur humorvoll als überspitzte Bezeichnung für smartes Shoppen gemeint gewesen, habe aber Werbegeschichte geschrieben und sei längst zum geflügelten Wort geworden.

Blockbuster-Angebote gegen das Sommerloch

Für die aktuelle Verkaufsaktion wird der Saturn-Slogan nun neu aufgelegt: "Geiz ist geil" vermelden wieder die Funk- und TV-Spots, mit denen der Technikmarkt ausgewählte Produkte ankündigt. Diese sind vom 15. August bis 4. September in allen deutschen Saturn-Märkten und im Saturn-Onlineshop auf www.saturn.de erhältlich. Der Aktionszeitraum läuft von 15. August, ab 20.00 Uhr, bis 4. September, um 9.00 Uhr. Los geht es u.a. mit der Playstation 4 Pro mit 1 Terabyte Speicherkapazität im Bundle mit dem überarbeiteten Spieleklassiker Crash Bandicoot für 333,- Euro, dem iPhone 6 mit 32 Gigabyte Speicherkapazität für 369,- Euro, dem 55 Zoll UHD-Fernseher MU 6179 von Samsung für 679,- Euro sowie dem Acer Aspire Notebook ES 1-57230K0 für 333,- Euro.

In den Saturn-Märkten sind die Angebote vom 16. August bis 2. September während der üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Im Saturn-Onlineshop startet die Aktion am Dienstagabend, den 15. August, ab 20.00 Uhr und endet am Montag, den 4. September, um 9.00 Uhr morgens. Saturn erwartet einen großen Andrang auf die Top-Seller. (mh)

