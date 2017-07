Mit einer attraktiven Lieferaktion will Saturn im Sommer für Aufmerksamkeit sorgen: Kunden, die sich jetzt zum Kauf eines neuen Fernsehers oder Haushaltsgroßgeräts entschließen, kommen zu besonders günstigen Konditionen in den Genuss der Serviceleistungen von Saturn. Für 9,99 Euro wird das neue Gerät nicht nur nach Hause geliefert, sondern noch aufgestellt und angeschlossen. Der Sparpreis gilt bundesweit in allen Saturn-Märkten sowie im Saturn-Onlineshop für neugekaufte Fernseher ab 43 Zoll und Haushaltsgroßgeräte, wobei der Mindestkaufpreis jeweils 299 Euro betragen muss. Aktionszeitraum ist der 26. Juli bis 6. August 2017.

Für Kunden, die ein Einbaugerät gekauft haben, ist bei der Aktion auch der fachgerechte Einbau oder Unterbau im Preis von 9,99 Euro inbegriffen. Der Verpackungsmüll und auf Wunsch auch das Altgerät werden wieder mitgenommen, sodass man sich um die fachgerechte Entsorgung nicht selbst zu kümmern braucht.

Saturn unterbietet Media Markt

Der Leistungsumfang der Saturn-Lieferaktion entspricht einer Komfort- bzw. Premiumlieferung (mit Einbau), für die man regulär 59 Euro bzw. 99 Euro bezahlen würde. "Die Ersparnis ist also beträchtlich, ganz davon abgesehen, welcher Aufwand damit verbunden wäre, wenn man sich um alles selbst kümmern müsste", heißt es dazu bei dem Retailer.

Mit der Sommer-Werbeaktion unterbietet Saturn den "Liefer-Luxus", mit dem Media Markt Ende 2016 auf Kundenjagd ging. Die Konzernschwester bot damals ein Service-Paket inklusive Lieferung, Auf- bzw. Einbau, Anschluss, Inbetriebnahme und Einweisung in die Grundfunktionen von Fernsehern und Haushaltsgeräten zum "Liefer-Luxus"-Tarif von 19 Euro an.

Im Zuge der Metro-Aufspaltung bekräftigte Media-Saturn zuletzt den strategischen Wert, dem man dem Thema Service für die Entwicklung des Konzerns zuschreibt. (mh)