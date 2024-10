Vom 5. bis 20. November tourt Sophos im Rahmen seiner Partner-Business-Breakfast-Reihe durch 15 Städte in der DACH-Region. "In entspannter Atmosphäre erhalten teilnehmende Partner viele interessante Sophos-Updates sowie technische und vertriebliche Einblicke in die neuesten Sophos-Lösungen", verspricht der Anbieter.

Auftakt ist am 5. November mit drei gleichzeitigen Veranstaltungen in Essen, München und Berlin. Bis zur Abschlussveranstaltung am 20.11 in Villingen-Schwenningen werden dann auch Weimar, Köln, Zürich, Salzburg, Hannover, Heidelberg, Hamburg, Wien, Egerkingen im Kanton Solothurn und Nürnberg besucht.

Auf den Partner-Business-Breakfast-Veranstaltungen will Sophos seine Partner über technische und vertriebliche Aspekte seiner aktuellen Produkte und Angebote informieren - von den XGS-Firewalls, über MDR, NDR bis zu den Möglichkeiten für Managed Service Provider. Darüber hinaus stehen Tipps für den gezielten Einsatz der Sophos-Sales-Teams im Projektgeschäft auf der Agenda. Die Veranstaltungen enden jeweils mit einer offenen Diskussion bei einem Mittagssnack.

"Die Sophos Business Breakfasts haben sich mittlerweile als feste Komponente in unserem Event-Kalender für Partner etabliert - und das völlig zu Recht", sagt Stefan Fritz, Director Channel Sales Sophos EMEA Central. "Die Veranstaltungsreihe ermöglicht uns auf lokaler Ebene einen sehr kompakten und zielgerichteten Informationsaustausch mit unserem Channel und lässt gleichzeitig Raum fürs Socializing. So bekommen wir wertvolles Feedback zu aktuellen Kampagnen und können gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Positionierung am Markt stellen." Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es hier.

Mehr zu Sophos und Cybersecurity

Sophos Academy fördert Wachstumschancen

Integrierte Plattformen als Gamechanger für Cyber-Resilienz

Aktuelle Strategien und Methoden der Cyberkriminellen

Sophos erweitert Management um Chief Customer Officer